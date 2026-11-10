ANR: hasta ahora 12 movimientos se inscriben para el 2028

La Dirección de Prensa a cargo de Mariano Mercado informó hoy que 12 movimientos solicitaron al Tribunal Electoral Partidario (TEP) la inscripción del movimiento y el reconocimiento de la personería de los líderes, apoderados, representantes técnicos y administradores de campaña con el objetivo de participar en la primera etapa preelectoral con miras a las elecciones partidarias y generales 2028.

Los movimientos inscriptos podrán participar del control del prepadrón y del padrón de la ANR, entre otros preparativos. La fecha límite para la inscripción es el lunes 30 de noviembre a las 13:00

Los movimientos son:

-Movimiento Renovación Colorada. Líder: senador Carlos Núñez Agüero. Lista 7–con reserva.

- Movimiento Esperanza Renovación Ecléctico Social Colorado. Líder: Rafael Llerena Salinas.

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- Movimiento de Unidad Colorada de Canindeyú. Líder: diputada Cristina Villalba.

-Movimiento Fuerza Republicana: Líder: exvicepresidente Hugo Velázquez; Lista 3, con reserva.

- Movimiento. Grandeza Colorada. Líder: Miembro de la Junta de Gobierno Gustavo Centurión Fernández.

- Movimiento Juventud de Renovación Colorada. Líder: Víctor Ramos Rivarola.

-Movimiento de Reconciliación Colorada. Líder: José Argaña Hermosa. Lista 2, con reserva.

- Movimiento Causa Republicana. Líder: senadora Lilian Samaniego. Lista 5, con reserva.

- Movimiento Autentico Colorado Alto Paraguay. Líder: Silvana Fretes.

-Movimiento Compromiso Republicano. Líder: María Mercedes Amarilla de Taniguchi.

- Movimiento Avanzar Colorado. Líder: Miguel Salvador Torres Cabañas.

-Movimiento Transformación Colorada. Líder: Teresa Maura Cañete Fretes.

Un dato no menor es que hasta el momento no se inscribieron los movimientos Honor Colorado y Colorado Añetete, liderados por los expresidentes Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, respectivamente.

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Ueno Bank colapsó el entonces nuevo oficialismo colorado

La debacle de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) al constatar que operaba por debajo de la solvencia mínima y otras irregularidades que afectaron su operación, derrumbó también el entonces oficialismo colorado (que debía inscribir el nuevo movimiento en la ANR) con el liderazgo de Santiago Peña y Pedro Alliana.

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Peña dejó el poder en un juicio político de Congreso por mal desempeño de funciones, por sus vínculos con Ueno Bank. Ahora el exmandatario está procesado y con prisión preventiva. Peña está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio.