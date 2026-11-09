Tribunal de ANR se reúne ante pedidos de expulsión de Peña y de Alderete por caso Ueno

El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidido por el abogado Gustavo Cazal Riego, se reúne mañana a las 16:30, en un contexto de varios pedidos de expulsión contra el expresidente Santiago Peña, destituido vía juicio político del Congreso, por mal desempeño de sus funciones.

La salida abrupta de Peña fue por su vinculación con el derrumbe de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) luego de constatar que la entidad de Grupo Vázquez, operaba por debajo de la solvencia mínima y de advertir préstamos a empresas vinculadas, entre otros.

Peña actualmente está recluido y procesado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en el escándalo de Ueno Bank.

Un dato no menor es que varios ministros de la gestión Peña siguen en sus cargos. Se verá en las próximas horas si permanecen o son relevados.

El jueves pasado, el miembro titular del Tribunal de Conducta, Sergio Fabián González Escobar, remitió una nota dirigida al titular de este órgano partidario, Gustavo Cazal, en la cual solicita “la apertura de una investigación preliminar” sobre las actuaciones del afiliado Santiago Peña, así como las de “otros afiliados que pudieran estar vinculados con los acontecimientos que afectan actualmente al sistema económico, bancario y financiero de nuestro país”, en alusión a la caída de Ueno, entonces propiedad de los exsocios comerciales del entonces mandatario.

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En su nota, solicita que se analice la eventual responsabilidad disciplinaria de Peña, “en su condición de afiliado y presidente de la República, respecto de sus actuaciones y eventuales responsabilidades relacionadas con los hechos que motivan esta presentación”.

Refiere también que los miembros del Directorio del BCP, en caso de que sean afiliados a nuestra nucleación política, cuyas actuaciones u omisiones pudieran guardar relación con los acontecimientos denunciados, igualmente sea analizada.

Agrega también a “los miembros del Directorio de Ueno Bank, en caso de que sean afiliados al Partido Colorado, a efectos de determinar si sus actuaciones pudieran constituir faltas contempladas en las normas de conducta partidaria”.

González Escobar, señala que “esta solicitud responde a la profunda preocupación que generan los acontecimientos relacionados con el sistema bancario y financiero nacional, cuyas consecuencias están afectando a miles de compatriotas, poniendo en riesgo sus ahorros, su tranquilidad económica y la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

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Miembro de la Junta también pide expulsión de Peña

Carmen Corina Alonso, miembro titular de la Junta de Gobierno, en una nota dirigida a Gustavo Cazal, también solicitó formalmente la expulsión del afiliado Santiago Peña.

En su nota, la extitular de la Diben en el gobierno de Mario Abdo Benítez, señala que el “afiliado Santiago Peña Palacios fue electo Presidente del Paraguay en representación del Partido Colorado, defraudando esa máxima distinción; generando un daño irreparable a la imagen del país y del partido; poniendo en riesgo la permanencia del Partido Colorado (ANR) en las próximas elecciones generales a llevarse a cabo en el período 2028″.

“En este histórico momento, la ciudadanía paraguaya y, en particular, los afiliados al Partido Colorado nos exigen firmeza y una señal clara y contundente de que no apañaremos tan grave y condenable conducta que la ciudadanía paraguaya ya la vetó”, refiere la nota.

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Solicitan la expulsión de José Alberto Alderete

En otra nota, Canuto “Choko” Insfrán", concejal departamental de Itapúa y convencional titular reelecto de la Asociación Nacional Republicana, remitió una nota en la cual pide una sanción disciplinaria contra José Alberto Alderete Rodríguez, actual vicepresidente tercero de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno de la ANR.

En la nota, el convencional solicitó que se “investigue su responsabilidad política, institucional y partidaria, en atención a los antecedentes de su actuación pública y a las circunstancias que rodearon la crisis institucional del gobierno de Santiago Peña”.

Indica que José Alberto Alderete Rodríguez “no es un afiliado sin responsabilidades de conducción”. Refiere que conforme a la nómina oficial de la Comisión Ejecutiva de la ANR, ocupa el cargo de vicepresidente tercero de la organización partidaria.

“Su trayectoria política, su participación en campañas electorales y su posterior incorporación al entorno de conducción política del gobierno de Santiago Peña constituyen antecedentes relevantes para el análisis de su responsabilidad institucional. Alderete integró el equipo político de Santiago Peña, participó en su campaña presidencial, formó parte del proceso de transición gubernamental y posteriormente se desempeñó como asesor político de la Presidencia de la República. Por tanto, su vinculación con dicha administración no fue circunstancial ni distante, sino que estuvo relacionada con los espacios de acompañamiento y conducción política del gobierno”, consigna la solicitud.

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El exliberal Peña se afilió en octubre de 2016

Peña se afilió a fines de octubre de 2016, en una recordada convención colorada. En ese entonces, el presidente renunciante, era afiliado al PLRA.

Según los antecedentes, Peña dejó un almuerzo familiar para correr presuroso para afiliarse y evitar la destitución del cargo de ministro de Hacienda. El pedido de remoción lo solicitó el entonces convencional Richard Gómez. El otro ministro del Interior del entonces presidente Horacio Cartes, Francisco de Vargas, fue destituido del cargo.

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Miembros Titulares del Tribunal de Conducta de la ANR

Gustavo Cazal (Presidente)

Sergio Fabián González

Nidia López

Antonio Ibáñez

Nelly Belén Servín

Miembros Suplentes