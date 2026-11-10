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Política
10 de noviembre de 2026 - 10:08

Diputados vuelve a tener 80: Juran Benítez y Da Silva en reemplazo de Remesowski y Alejo Ríos

Dos hombres de traje oscuro levantan la mano en juramento, rodeados de un grupo atento en un ambiente formal y de asientos rojos.
Rubén Darío Benítez Benítez y Fernando Ismael Da Silva Sánchez prestaron juramento en el recinto legislativo.TV Cámara

La Cámara de Diputados tomó juramento a Rubén Darío Benítez (ANR) y Fernando Da Silva (PLRA). Asumen en reemplazo de Sebastián Remesowski y Alejo Ríos, electos intendentes. Con los suplentes, la Cámara Baja vuelve a sumar 80 miembros.

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Luego incluso de un juicio político al ahora expresidente de la República, Santiago Peña, la Cámara Baja, con solo 78 miembros por la renuncia de los exdiputados Sebastián Remesowski (ANR, cartista) y Alejo Ríos, quienes asumieron el pasado 3 de noviembre como intendentes electos, tomó juramento a sus respectivos sustitutos: Rubén Darío Benítez Benítez (ANR) y Fernando Ismael Da Silva Sánchez (PLRA).

En el caso de Rubén Darío Benítez Benítez (ANR), es el segundo suplente del Partido Colorado de Itapúa que asume en este periodo 2023-2028, ya que Remesowski había jurado en reemplazo de Walter Harms (ANR), fallecido en un accidente aéreo a finales de 2023.

Benítez Benítez es funcionario antiguo con permiso de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y oriundo de la ciudad de Fram (Itapúa). Forma parte del equipo político del senador Colyn Soroka (ANR) que estuvo presente en el juramento.

Por su parte, Fernando Ismael Da Silva Sánchez (PLRA) es suplente Nº 1 del PLRA en Caaguazú, de profesión odontólogo con rubro en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y principalmente hijo de la exdiputada hasta el periodo anterior, Esmérita Sánchez.

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