El poder sigue en manos de los estafadores, dice el diputado opositor Miguel Martínez

El diputado opositor, Miguel Martínez indicó que Pedro Alliana es también responsable de la crisis económica que pasa el país, por formar parte del gobierno de Santiago Peña. Dijo que el poder continúa en manos de los que estafaron al pueblo y que no basta con la destitución de Peña.

“La institución del saqueo, del robo y la corrupción sigue vigente. Las aguas se calmaron un poco, pero el poder sigue en manos de los estafadores del pueblo. No hay diferencia entre Peña y Alliana; solo cambió de nombre”, dijo Miguel Martínez.

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El parlamentario indicó que la estructura creada para estafar a la ciudadanía sigue en el gobierno de Pedro Alliana y que el Poder Judicial debe mostrar independencia y dar con todos los responsables.

“Sigue la misma estructura creada para estafar. Esa que acomodó leyes para designar a los socios del negocio turbio en las instituciones de control. El presidente y el vice son responsables de la estafa del pueblo”, sostuvo Martínez.

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¿Alliana no estuvo enterado?

El parlamentario opositor no cree que Pedro Alliana no haya estado enterado de la trama creada para acopiar recursos públicos y jubilatorios en Ueno Bank, por lo que cree que se seguirá estafando al pueblo.

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“Alliana estuvo tres años como vicepresidente del gobierno de vamos a estar mejor. Gobernó el país seis meses durante los viajes de Peña y vamos a pensar que va a cambiar”, ironizó Martínez.

El parlamentario opositor dijo que Pedro Alliana forma parte del esquema criminal y que se debería cambiar a todos los que estuvieron en el gabinete con Santiago Peña.

“Pensar que Pedro Alliana no sabía que Peña estaba estafando es una ingenuidad. Él forma parte del esquema criminal. A todos los estafadores, la fiscalía debe actuar como verdadero representante de la gente y procesar a todos los responsables y encubridores de esta estafa”, puntualizó el diputado.

Pidió a los jueces y fiscales que muestren independencia, procesar a todos los responsables y de recuperar los fondos de los ahorristas.

“A los jueces y fiscales les pido que conquisten su independencia y que apliquen todo el rigor de la ley. Cárcel a los responsables y recuperen los fondos de los ahorristas”, finalizó Martínez.