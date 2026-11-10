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Política
10 de noviembre de 2026 - 12:37

“Dejen de negociar con un fiscal corrupto”, dice Johanna Ortega a sus colegas

Espacio interior con carteles sobre investigaciones; la puerta de Diputada Nacional está a la vista.
Johanna Ortega empapeló su despacho legislativo con las "excusas" del fiscal General Emiliano Rolón.

La diputada Johanna Ortega cuestionó duramente al fiscal General Emiliano Rolón y lamentó que varios diputados lo visiten. “A los que desfilan en busca de impunidad a cambio de votar en contra del juicio político. Dejen de negociar con un fiscal corrupto y ladrón”, dijo Ortega.

Por ABC Color
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La diputada Johanna Ortega (PPS) cuestionó duramente al fiscal general del Estado Emiliano Rolón, principalmente por las constantes excusas que pone para evitar investigar a las personas ligadas al poder.

“El fiscal general siempre tiene una excusa. En lugar de investigar, prefirió trasladar la investigación a los denunciantes. Siempre tiene excusas cuando se trata de investigar al poder. No alcanza con abrir un expediente cuando el escándalo ya explotó. Ahora siguen dilatando los allanamientos, porque el fiscal está más preocupado por sus nepos”, dijo la diputada Ortega.

Lea más: Ueno Bank: diputado arremete contra el fiscal general y adelanta apoyo a juicio político

La parlamentaria también cuestionó a sus colegas que fueron vistos por el Ministerio Público, a quienes advirtió a dejar de negociar impunidad porque la ciudadanía “les pasará factura”.

“A los parlamentarios que buscan impunidad a cambio de votar en contra del juicio político, mucho ojo. Los que están desfilando buscando intercambio, buscando su impunidad. Dejen de negociar sus causas con un fiscal corrupto y ladrón también por que la ciudadanía está atenta”, sostuvo la diputada opositora.

Privilegios para Santiago Peña

Por otro lado, la parlamentaria cuestionó duramente los privilegios que le otorgan al expresidente Santiago Peña, quien está recluido en el escolta presidencial y no en una penitenciaría como un procesado más.

Lea más: Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información

“Hay paraguayos de primera y de segunda en este país, incluso cuando estamos hablando de prisión preventiva. ¿Acaso cuando perdió sus privilegios políticos conservó sus privilegios penitenciarios?“, se preguntó la parlamentaria.

Johanna Ortega manifestó que no existe ninguna norma que diga que un expresidente debe conservar privilegios cuando sea destituido y esté preso.

Cuestionó también a sus familiares que presentaron un amparo judicial para evitar que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue información de carácter reservado de propiedad.

El amparo, promovido por la abogada Jazmín Garcete Cantero, fue presentado el 30 de octubre de 2025 a nombre de la ex primera dama y de Carlos Antonio Ocampos Zelada (padre de la ex primera dama), María Teresa Villate Garcete (madre de esta), Carlos Ocampos Villate (hermano).

La medida también alcanza a Adriana Ocampos Villate (hermana), Ana María Palacios de Peña (suegra), José Cayetano Peña Nieto (suegro), Gonzalo Peña Ocampos (hijo del expresidente), Serenella Argaña Scavone (nuera), Manuel Peña Palacios (hermano del expresidente), Claudia Verónica Gómez Abente (cuñada), Francisco Peña Palacios (hermano del expresidente) y Rocío Caballero Bosch.

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