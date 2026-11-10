Dani Centurión: “Todo lo que huela a Santiago Peña tiene que ser cambiado”

En una entrevista con ABC Color, el diputado colorado disidente Daniel Centurión se refirió al momento político que atraviesa el país tras la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República. El legislador enfatizó que el nuevo mandatario debe actuar con determinación para devolverle la credibilidad a las instituciones públicas, especialmente tras los graves hechos que sacuden a la administración estatal.

Centurión subrayó que el rumbo del país dependerá directamente de las decisiones clave que se tomen desde el Ejecutivo. Para el parlamentario, es fundamental que el Gobierno demuestre una postura firme y transparente ante la ciudadanía, que exige respuestas inmediatas y cambios profundos en la estructura del Estado.

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Ante este escenario de crisis, el diputado remarcó que la gestión gubernamental necesita un giro absoluto en la conducción basada en principios sólidos.

“El presidente Pedro Alliana tiene que tener templanza, tiene que tener sabiduría y tiene que tener actitud en las decisiones que tome, porque el futuro del Paraguay depende de la organización que finalmente se plantee desde su gabinete y la reorientación eh en la gestión”, afirmó.

Sanciones drásticas y devolución de cada guaraní

Con respecto a las personas salpicadas por los casos de corrupción y la millonaria estafa al Estado, el legislador fue categórico al exigir que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. A su criterio, no bastan las medidas internas, sino que se requiere una acción coordinada entre los distintos poderes para garantizar justicia y reparación económica.

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El parlamentario explicó que la respuesta institucional debe abarcar tanto el ámbito administrativo como el judicial, asegurando que los involucrados paguen por sus actos. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que los fondos desviados regresen a las arcas públicas para tranquilidad de los afectados.

“Todos aquellos que tengan el mínimo grado, el mayor grado de responsabilidad tienen que tener una sanción administrativa, tienen que ser destituidos de sus cargos y, por supuesto, la consecuencia penal que tiene que ser investigada por el Ministerio Público y después el Poder Judicial sancionarlos de manera ejemplar, no solamente con una condena penal, sino tienen que devolver cada guaraní que desviaron estos corruptos. La gente está esperando la devolución de sus ahorros”, sentenció.

Preocupan los montos millonarios involucrados del fondo de IPS

En otro punto, Centurión manifestó la preocupante situación financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), revelando que los montos involucrados en UENO Bank superan ampliamente las estimaciones iniciales que se manejaban semanas atrás.

El legislador alertó sobre la magnitud de los recursos públicos comprometidos y reiteró que la administración central no puede conformarse con modificaciones superficiales en su gabinete.

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“El Estado hoy nos está demostrando que había mucho más fondos públicos ubicados en este en este banco. Nos decían hasta hace unos días que IPS llegaba a 300 millones de dólares, pero sin embargo, hoy estamos viendo que supera ya 500 millones de dólares”, refirió.

Analizan juicio político a fiscal general

Por su parte, adelantan que analizan la posibilidad de un juicio político al Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, ya que surgen una serie de interrogantes con respecto a la investigación en el caso UENO Bank.

“Nosotros como bancada hemos firmado la acusación en contra del presidente Santiago Peña, hemos aprobado el juicio político, hemos rechazado su renuncia y hemos aprobado su destitución. Inclusive propusimos un miembro de nuestra bancada como fiscal acusador. Lo vamos a analizar con la sobriedad que requiere también este tema”, precisó.

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Por último, asegura que pese a que es inédito que un presidente inmediatamente al ser destituido ya esté recluido, afirma que se está hablando de muchas debilidades en el proceso de investigación, inclusive la posibilidad de fuga de pruebas.

“No podemos decir que está haciendo todo bien o está haciendo todo mal sin previamente analizar rigurosamente”, finalizó.