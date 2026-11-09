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Política
09 de noviembre de 2026 - 19:53

En cuatro días, Alliana barre la cúpula de las FF.AA.

Alliana,
El viernes pasado, Pedro Alliana saliendo de Palacio de López, de la mano de la primera dama, la diputada colorada Fabiana Souto. A la derecha del mandatario, el Gral. Alcides Lovera, nuevo comandante del Ejército.Gentileza

El presidente Pedro Alliana renovó la cúpula de las FF.AA. y nombró al Gral. Manuel Rodríguez Sosa como comandante interino de las Fuerzas Militares, en reemplazo del Gral. César Moreno Landaira. Te contamos los otros cambios en la institución castrense.

Por Martín Riveros
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Pedro Alliana, presidente de la República y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en uso de sus atribuciones dispuso los siguientes nombramientos, por Orden General N° 229 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de fecha 9 de noviembre de 2026.

El presidente Alliana asumió el viernes pasado tras la destitución del entonces mandatario Santiago Peña, quien dejó el cargo abruptamente en un juicio político del Congreso, por mal desempeño de funciones.

La salida de Peña fue por su vinculación con el derrumbe de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) luego de constatar que la entidad de Grupo Vázquez, operaba por debajo de la solvencia mínima y de advertir préstamos a empresas vinculadas, entre otros.

Peña actualmente está recluido y procesado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en el escándalo de Ueno Bank.

Los datos refieren que por Orden General N° 230 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, se nombra al Gral. de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, como comandante de las Fuerzas Militares, en reemplazo del Gral. Ejército César Augusto Moreno Landaira, quien pasará a retiro.

Del Gral. Div. Alcides Lovera Ortiz, como comandante interino del Ejército paraguayo, en reemplazo del Gral. de Ejército Manuel Rodríguez Sosa.

Del Gral. Div. Aer. Roberto José Idoyaga Benítez, como comandante interino de la Fuerza Aérea paraguaya, en reemplazo del Gral. del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, quien pasará a retiro.

Lea más: En plena crisis, Santiago Peña hace movidas en las FF.AA.

Del Gral. Brig. Fredy Roberto Oviedo Cáceres, como jefe interino del Gabinete Militar de la Presidencia de la República, en reemplazo del Gral. Div. Alcides Lovera Ortiz.

El informativo tiene la firma del Cnel. DCEM Víctor Ortíz Acosta, director de la Dirección General de Comunicación Social de las Fuerzas Militares.

Lea más: Peña dispone masivos cambios en el alto mando de las Fuerzas Militares

Nombres deben remitirse al Senado

El Poder Ejecutivo debe remitir los nombres de los jefes militares que asumen sus cargos interinos a consideración del Senado, que debe analizar sus fojas de servicio, para el correspondiente acuerdo constitucional para la confirmación o el ascenso al grado inmediato superior.

Un dato no menor es que el comandante de la Armada, el vicealmirante Christian José Rotela Valdez, fue confirmado en el cargo.

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