ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
10 de noviembre de 2026 - 10:36

Nuevo intendente de Areguá “barre” con 80 funcionarios

Julio Trinidad, con chaqueta oscura y corbata con lunares rojos, habla por micrófono ante una pancarta municipal.
El intendente Julio Trinidad, habla en un acto del Gobierno Municipal de Areguá.

El nuevo intendente de Areguá, Julio Trinidad (ANR) en su primera semana de gobierno desvinculó a 80 funcionarios entre contratados y nombrados. La medida motivó un fuerte cuestionamiento debido a que se suma a la crisis por el escándalo de Ueno Bank.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En la primera semana de asumir su cargo, el intendente Julio Trinidad (ANR) comunicó a 80 funcionarios su desvinculación de la Municipalidad de Areguá.

Las desvinculaciones son en su mayoría, funcionarios contratados y a los que fueron nombrados hace un año de manera contraria a lo que indica la ley de la Función Pública.

Lea más: Video: exfuncionarios de Ueno Bank se manifiestan frente al BCP

Según el acta de notificación que se entregó a los funcionarios, la desvinculación se respaldó en el artículo 89, inciso F, de la Ley Nº7445 “De la Función pública y el servicio civil” que habla sobre la extinción de las condiciones y necesidades específicas que dieron origen a la contratación.

La desvinculación de 80 funcionarios municipales fue muy cuestionada, teniendo en cuenta la crisis que sufrieron los ahorristas con el escándalo de Ueno Bank, y donde también 5.000 empleados quedaron sin sus fuentes de trabajo. Es decir, más familias sin fuentes de ingresos en una situación de crisis y cercana a las fiestas de fin de año.

Reducir gastos rígidos

Al respecto, el intendente Julio Trinidad manifestó que las decisiones de desvinculación fueron adoptadas ante la necesidad de reducir los gastos rígidos.

“Las decisiones adoptadas responden a la necesidad de reducir los gastos rígidos debido a la sobredimensión de funcionarios y administrar mejor los recursos públicos. Siempre conforme a las disposiciones legales”, dijo el intendente aregüeño.

Lea más: ¿Sin empleo y sin indemnización? Ministra de Trabajo anuncia medidas para afectados por el caso Ueno Bank

El nuevo intendente indicó que los despidos no corresponden a persecuciones personales o discriminación política. Dijo esto ante la denuncia de algunos funcionarios, quienes indicaron que los despidos se deben a que no trabajaron por su candidatura.

“No corresponde a persecuciones personales o discriminaciones políticas, sino a criterios de reorganización y planificación institucional”, sostuvo Julio Trinidad.

Indicó además que encontró una “casa desordenada”, por lo que deslizó un cuestionamiento a su antecesor el colorado Denis Torres, quien dejó la gestión municipal luego de once años.

“No vinimos a confrontar, sino a ordenar y construir una municipalidad al servicio de los aregüeños. Vamos a sanear la municipalidad, ordenar la casa, que es lo que realmente merece la ciudadanía”, puntualizó Trinidad.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Política
¿Por qué Alliana barrió la cúpula militar? Esto explica el ministro de Defensa
Ver más

Te puede interesar