Nuevo intendente de Areguá “barre” con 80 funcionarios

En la primera semana de asumir su cargo, el intendente Julio Trinidad (ANR) comunicó a 80 funcionarios su desvinculación de la Municipalidad de Areguá.

Las desvinculaciones son en su mayoría, funcionarios contratados y a los que fueron nombrados hace un año de manera contraria a lo que indica la ley de la Función Pública.

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Según el acta de notificación que se entregó a los funcionarios, la desvinculación se respaldó en el artículo 89, inciso F, de la Ley Nº7445 “De la Función pública y el servicio civil” que habla sobre la extinción de las condiciones y necesidades específicas que dieron origen a la contratación.

La desvinculación de 80 funcionarios municipales fue muy cuestionada, teniendo en cuenta la crisis que sufrieron los ahorristas con el escándalo de Ueno Bank, y donde también 5.000 empleados quedaron sin sus fuentes de trabajo. Es decir, más familias sin fuentes de ingresos en una situación de crisis y cercana a las fiestas de fin de año.

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Reducir gastos rígidos

Al respecto, el intendente Julio Trinidad manifestó que las decisiones de desvinculación fueron adoptadas ante la necesidad de reducir los gastos rígidos.

“Las decisiones adoptadas responden a la necesidad de reducir los gastos rígidos debido a la sobredimensión de funcionarios y administrar mejor los recursos públicos. Siempre conforme a las disposiciones legales”, dijo el intendente aregüeño.

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El nuevo intendente indicó que los despidos no corresponden a persecuciones personales o discriminación política. Dijo esto ante la denuncia de algunos funcionarios, quienes indicaron que los despidos se deben a que no trabajaron por su candidatura.

“No corresponde a persecuciones personales o discriminaciones políticas, sino a criterios de reorganización y planificación institucional”, sostuvo Julio Trinidad.

Indicó además que encontró una “casa desordenada”, por lo que deslizó un cuestionamiento a su antecesor el colorado Denis Torres, quien dejó la gestión municipal luego de once años.

“No vinimos a confrontar, sino a ordenar y construir una municipalidad al servicio de los aregüeños. Vamos a sanear la municipalidad, ordenar la casa, que es lo que realmente merece la ciudadanía”, puntualizó Trinidad.