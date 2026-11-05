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Economía
05 de noviembre de 2026 - 09:43

Video: exfuncionarios de Ueno Bank se manifiestan frente al BCP

Funcionarios bancarios afectados por el proceso de resolución de Ueno Bank se manifestaron frente al BCP pidiendo explicaciones y certezas sobre qué pasará con los ellos y su situación laboral. Destacaron que son más de 400 personas ligadas al banco y alrededor de 1.500 pertenecientes al Grupo Vázquez.

Por ABC Color
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“Hasta ahora no se pronuncian, no nos dicen nada. Todas esas publicaciones están ahí en Twitter, están en las páginas oficiales del BCP. La única que salió a hablar en favor nuestro es la ministra de Trabajo, quien nos dijo que tenemos que cobrar nuestras liquidaciones, nuestros salarios y demás. Pero hasta ahora el BCP no se pronuncia sobre nosotros”, lamentó uno de los voceros de los funcionarios.

Lea más: Directivos de Ueno Bank se abstienen de declarar ante la Fiscalía

El directivo de Ueno Bank, Miguel Vázquez (c), llegando a una audiencia este jueves, en el Palacio de Justicia, en Asunción.
El directivo de Ueno Bank, Miguel Vázquez (c), llegando a una audiencia este jueves, en el Palacio de Justicia, en Asunción.

Ayer, desde las cuentas oficiales de Ueno Bank fue publicado un comunicado en el que se prometía el pago de liquidaciones laborales en los próximos días. Sin embargo, se desconoce su legitimidad, debido a que las redes sociales estarían aún bajo control de los funcionarios.

En ese comunicado se menciona al “equipo interventor del BCP”, pero esa institución no informó aún si los interventores ya fueron designados, ni sus nombres.

“Lo único que se sacó, fue un comunicado ayer débil, endeble, desde las cuentas del banco que ellos mismos declararon muerto. Nosotros estamos indignados, estamos tristes, no sabemos más qué hacer”, lamentaron los manifestantes.

Comunicado de ueno bank en fondo verde con texto blanco y negro, informando sobre el proceso de resolución del banco.
El supuesto comunicado del equipo interventor del Banco Central del Paraguay detalla el pago de liquidaciones a funcionarios de ueno bank. Se desconoce su legitimidad, debido a que las redes sociales de Ueno estarían aún bajo control de los funcionarios.

Explicaron que existen funcionarios de sucursales del interior del país que no pueden llegar hasta Asunción por las distancias y que están desesperados porque no saben a quien recurrir. “A nosotros nos vieron la cara de verdad, y esta gente (BCP) no nos dice nada. Realmente no sabemos más qué hacer”, clamaron.

Lea más: Moody’s considera manejable la resolución de Ueno, pero advierte sobre riesgos para ahorristas

“Tengo compañeros que me escribían que no pueden venir hoy porque son del interior y ellos me decían: ‘Yo hasta el lunes estuve insistiéndoles a mis amigos para que tengan la certeza de que no iba a pasar nada, y el martes desayunamos esta noticia’”, comentaron.

Mujeres y hombres sosteniendo carteles con mensajes sobre trabajo y familia, en un entorno de protesta con árboles al fondo.
Empleados de Ueno Bank se manifiestan pidiendo respuestas frente al Banco Central del Paraguay.

No tuvieron comunicación

Los funcionarios relataron que el martes se presentaron a trabajar normalmente y se encontraron con las sucursales y oficinas administrativas clausuradas y con custodia policial. “Se cerraron las puertas sin ningún aviso. Tenemos compañeros que fueron a trabajar normalmente y se encontraron con la policía, y ahí fue que por los grupos de WhatsApp y demás se empezó a avisar pero fue una comunicación entre los funcionarios nada más”, relataron.

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Los mismos solicitaron algún tipo de comunicación para llevar calma a sus familias. “Vinimos acá; no tenemos la certeza de lo que puedan hacer nuestros compañeros en los distintos puntos del país. Ojalá que salgan a levantar la voz, hasta que por lo menos alguien se digne en decirnos algo. Según el Ministerio de Trabajo, se debe cumplir con los pagos. Primero los ahorristas y, en segundo lugar, nosotros, por ley”, solicitaron.

Grupo de manifestantes sostiene carteles en protesta; una mujer con blusa blanca y hombre con cartel azul expresan sus demandas.
Funcionarios de Ueno Bank se manifestaron frente al BCP pidiendo explicaciones sobre su situación laboral.

Insistieron en que la información interna hasta el último día fue que no todo estaba bien y que no iba a realizarse ninguna acción contra la entidad bancaria. “Ellos (los jefes) quizás también fueron víctimas, no tenemos forma tampoco de saber si algún cargo gerencial tenía la información o no. La realidad es que todos nos desayunamos el martes esta noticia”, expresaron

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Cuántos trabajadores cesantes deja el Grupo Vázquez

En cuanto a la cantidad de afectados, estimaron que son 490 solo del Banco y serían alrededor de 1.500 trabajadores que comprendían todo el Grupo Vázquez. “Nos estamos organizando, no nos queda más que manifestarnos pacíficamente. Nosotros lo que buscamos es respuesta también como todo el pueblo paraguayo”, finalizaron.

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