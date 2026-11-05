Video: exfuncionarios de Ueno Bank se manifiestan frente al BCP

“Hasta ahora no se pronuncian, no nos dicen nada. Todas esas publicaciones están ahí en Twitter, están en las páginas oficiales del BCP. La única que salió a hablar en favor nuestro es la ministra de Trabajo, quien nos dijo que tenemos que cobrar nuestras liquidaciones, nuestros salarios y demás. Pero hasta ahora el BCP no se pronuncia sobre nosotros”, lamentó uno de los voceros de los funcionarios.

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Ayer, desde las cuentas oficiales de Ueno Bank fue publicado un comunicado en el que se prometía el pago de liquidaciones laborales en los próximos días. Sin embargo, se desconoce su legitimidad, debido a que las redes sociales estarían aún bajo control de los funcionarios.

En ese comunicado se menciona al “equipo interventor del BCP”, pero esa institución no informó aún si los interventores ya fueron designados, ni sus nombres.

“Lo único que se sacó, fue un comunicado ayer débil, endeble, desde las cuentas del banco que ellos mismos declararon muerto. Nosotros estamos indignados, estamos tristes, no sabemos más qué hacer”, lamentaron los manifestantes.

Explicaron que existen funcionarios de sucursales del interior del país que no pueden llegar hasta Asunción por las distancias y que están desesperados porque no saben a quien recurrir. “A nosotros nos vieron la cara de verdad, y esta gente (BCP) no nos dice nada. Realmente no sabemos más qué hacer”, clamaron.

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“Tengo compañeros que me escribían que no pueden venir hoy porque son del interior y ellos me decían: ‘Yo hasta el lunes estuve insistiéndoles a mis amigos para que tengan la certeza de que no iba a pasar nada, y el martes desayunamos esta noticia’”, comentaron.

No tuvieron comunicación

Los funcionarios relataron que el martes se presentaron a trabajar normalmente y se encontraron con las sucursales y oficinas administrativas clausuradas y con custodia policial. “Se cerraron las puertas sin ningún aviso. Tenemos compañeros que fueron a trabajar normalmente y se encontraron con la policía, y ahí fue que por los grupos de WhatsApp y demás se empezó a avisar pero fue una comunicación entre los funcionarios nada más”, relataron.

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Los mismos solicitaron algún tipo de comunicación para llevar calma a sus familias. “Vinimos acá; no tenemos la certeza de lo que puedan hacer nuestros compañeros en los distintos puntos del país. Ojalá que salgan a levantar la voz, hasta que por lo menos alguien se digne en decirnos algo. Según el Ministerio de Trabajo, se debe cumplir con los pagos. Primero los ahorristas y, en segundo lugar, nosotros, por ley”, solicitaron.

Insistieron en que la información interna hasta el último día fue que no todo estaba bien y que no iba a realizarse ninguna acción contra la entidad bancaria. “Ellos (los jefes) quizás también fueron víctimas, no tenemos forma tampoco de saber si algún cargo gerencial tenía la información o no. La realidad es que todos nos desayunamos el martes esta noticia”, expresaron

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Cuántos trabajadores cesantes deja el Grupo Vázquez

En cuanto a la cantidad de afectados, estimaron que son 490 solo del Banco y serían alrededor de 1.500 trabajadores que comprendían todo el Grupo Vázquez. “Nos estamos organizando, no nos queda más que manifestarnos pacíficamente. Nosotros lo que buscamos es respuesta también como todo el pueblo paraguayo”, finalizaron.