ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
09 de noviembre de 2026 - 17:00

¿Sin empleo y sin indemnización? Ministra de Trabajo anuncia medidas para afectados por el caso Ueno Bank

Mónica Recalde continua al frente del Ministerio del Trabajo por disposición de Alliana.
Mónica Recalde continua al frente del Ministerio del Trabajo por disposición de Alliana.Presidencia de la República

Tras ser ratificada en el cargo por Pedro Alliana, Mónica Recalde anunció medidas para proteger a los trabajadores afectados por la crisis de Ueno Bank y las empresas vinculadas al Grupo Vázquez. ¿Qué pasará con sus empleos, el IPS y las indemnizaciones? Te contamos en esta nota.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Esta mañana, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, fue confirmada en su cargo para continuar al frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) por el presidente Pedro Alliana, desde el Palacio de Gobierno. Tras recibir este respaldo, la ministra anunció un paquete de medidas urgentes destinado a proteger los derechos laborales de los miles de trabajadores afectados por la crisis de Ueno Bank y las empresas vinculadas al Grupo Vázquez.

Durante su anuncio, Recalde explicó que el Gobierno prioriza la atención a las familias afectadas y que la institución ya ha desplegado operativos rápidos de control.

Lea más: “Que paguen los responsables”: El pedido de los docentes a Alliana tras la estafa de Ueno

“Nosotros el jueves y el viernes ya hicimos inspecciones en casi todas las empresas y constatamos que efectivamente está cerrada, no está abierta ninguna de las empresas vinculadas al grupo y a partir de ahí les recibimos a los trabajadores armamos una hoja de ruta y ya atendimos a más de 3.050 personas; todo lo que se canalice nosotros estamos trabajando para centralizar todo”, detalló la secretaria de Estado.

Situación afecta a unas 7.000 personas, señala ministra

Asimismo, la ministra aclaró que, aunque los locales se encuentren cerrados, los afectados siguen figurando legalmente en las planillas oficiales, que involucra de forma directa e indirecta a unas 7.000 personas.

A security officer stands on the entrance of an UENO bank branch in Asuncion on November 8, 2026. Impeached Paraguay's President Santiago Pena is accused of using his influence as president to steer millions in government deposits to Ueno Bank and of hiding or downplaying its financial woes, even though he was warned about questionable loans and solvency issues. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)
A security officer stands on the entrance of an UENO bank branch in Asuncion on November 8, 2026. Impeached Paraguay's President Santiago Pena is accused of using his influence as president to steer millions in government deposits to Ueno Bank and of hiding or downplaying its financial woes, even though he was warned about questionable loans and solvency issues. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

“Hoy todos estos trabajadores que te menciono siguen activos o sea no fueron desvinculados, yo les veo en nómina, están todos registrados. ¿Qué pasa? No hay representante legal, la empresa no les puede desvincular, no están abiertos, ellos no pueden ir a presentar su renuncia porque no saben a quién le van a presentar; todas estas cuestiones es lo que se analizaban a través del Ministerio del Trabajo”, puntualizó.

Fin de la exclusividad y libertad para buscar nuevo empleo

Uno de los puntos más agobiantes para los empleados era la conocida cláusula de exclusividad firmada en sus contratos, la cual les prohibía buscar otras fuentes de trabajo. Al respecto, la ministra explicó:

“Esos trabajadores, la mayoría son la de exclusividad, ¿qué significa eso? Que no puede buscar trabajo incluso 6 meses después, y ahí entran las normas constitucionales, la libertad de trabajo, la igualdad del derecho, el acceso efectivo a una ocupación”, aseguró.

Ministra del Trabajo anuncia serie de medidas para asistir a afectados por el caso UENO Bank.
Ministra de Trabajo anuncia serie de medidas para asistir a afectados por el caso Ueno Bank.

Para dar solución a este problema, el Ministerio de Trabajo emitió un dictamen técnico respaldado en la legislación vigente para liberar inmediatamente a los afectados de dicha restricción contractual.

“El Ministerio de Trabajo se expidió a través de un dictamen, en el cual se recomienda que por una falta de ocupación efectiva, quedan liberados de esta”, señaló.

Lea más: Docentes bloquean ruta PY02 para exigir reivindicaciones y repudiar fraude de ueno bank

Esta ley los libera para que puedan postularse a nuevas ofertas laborales, afirma la ministra y destaca que ya se coordinaron acciones concretas con los 37 representantes jurídicos de las firmas involucradas.

“Ya estamos trazando esta hoja de ruta con los 37 representantes jurídicos, incluidos los de VMedia que también estuvieron por acá, ellos que puedan ser liberados para buscar otro trabajo, que cobren su liquidación y que accedan al crédito privilegiado como lo establece el código”, refirió.

Pago de indemnizaciones y cobertura de IPS a trabajadores afectados

Ante la preocupación por la pérdida de la cobertura médica debido a la inmovilización y embargo de las cuentas de las patronales, el MTESS indicó que se busca garantizar “que la cobertura de IPS le siga cubriendo, porque la patronal no está pagando, porque sus cuentas han sido inmovilizadas y embargadas, hay una serie de situaciones que para nosotros vulnera y debemos ir destrabando”, explicó.

AME2598. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 03/11/2026.- Una persona fotografía el aviso del Banco Central de Paraguay sobre la intervención a Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME2598. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 03/11/2026.- Una persona fotografía el aviso del Banco Central de Paraguay sobre la intervención a Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

En ese contexto, recordó que el Código Laboral paraguayo, en sus artículos 247 y 248, reconoce a las indemnizaciones laborales como créditos privilegiados, lo que otorga a los trabajadores prioridad para cobrar las sumas que les corresponden, incluso frente a otros acreedores de la empresa.

Lea más: Alliana pide a ministros y titulares de entes que pongan sus cargos a disposición

Esta disposición también contempla la posibilidad de vender los bienes de la firma para cubrir las deudas laborales, una vez reconocidos los créditos por la autoridad competente. “Vamos a tener que vender los activos para pagar las indemnizaciones, lo que nosotros consideramos los créditos privilegiados, contemplados en el Código Laboral”, concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más

Te puede interesar