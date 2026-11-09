¿Sin empleo y sin indemnización? Ministra de Trabajo anuncia medidas para afectados por el caso Ueno Bank

Esta mañana, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, fue confirmada en su cargo para continuar al frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) por el presidente Pedro Alliana, desde el Palacio de Gobierno. Tras recibir este respaldo, la ministra anunció un paquete de medidas urgentes destinado a proteger los derechos laborales de los miles de trabajadores afectados por la crisis de Ueno Bank y las empresas vinculadas al Grupo Vázquez.

Durante su anuncio, Recalde explicó que el Gobierno prioriza la atención a las familias afectadas y que la institución ya ha desplegado operativos rápidos de control.

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“Nosotros el jueves y el viernes ya hicimos inspecciones en casi todas las empresas y constatamos que efectivamente está cerrada, no está abierta ninguna de las empresas vinculadas al grupo y a partir de ahí les recibimos a los trabajadores armamos una hoja de ruta y ya atendimos a más de 3.050 personas; todo lo que se canalice nosotros estamos trabajando para centralizar todo”, detalló la secretaria de Estado.

Situación afecta a unas 7.000 personas, señala ministra

Asimismo, la ministra aclaró que, aunque los locales se encuentren cerrados, los afectados siguen figurando legalmente en las planillas oficiales, que involucra de forma directa e indirecta a unas 7.000 personas.

“Hoy todos estos trabajadores que te menciono siguen activos o sea no fueron desvinculados, yo les veo en nómina, están todos registrados. ¿Qué pasa? No hay representante legal, la empresa no les puede desvincular, no están abiertos, ellos no pueden ir a presentar su renuncia porque no saben a quién le van a presentar; todas estas cuestiones es lo que se analizaban a través del Ministerio del Trabajo”, puntualizó.

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Fin de la exclusividad y libertad para buscar nuevo empleo

Uno de los puntos más agobiantes para los empleados era la conocida cláusula de exclusividad firmada en sus contratos, la cual les prohibía buscar otras fuentes de trabajo. Al respecto, la ministra explicó:

“Esos trabajadores, la mayoría son la de exclusividad, ¿qué significa eso? Que no puede buscar trabajo incluso 6 meses después, y ahí entran las normas constitucionales, la libertad de trabajo, la igualdad del derecho, el acceso efectivo a una ocupación”, aseguró.

Para dar solución a este problema, el Ministerio de Trabajo emitió un dictamen técnico respaldado en la legislación vigente para liberar inmediatamente a los afectados de dicha restricción contractual.

“El Ministerio de Trabajo se expidió a través de un dictamen, en el cual se recomienda que por una falta de ocupación efectiva, quedan liberados de esta”, señaló.

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Esta ley los libera para que puedan postularse a nuevas ofertas laborales, afirma la ministra y destaca que ya se coordinaron acciones concretas con los 37 representantes jurídicos de las firmas involucradas.

“Ya estamos trazando esta hoja de ruta con los 37 representantes jurídicos, incluidos los de VMedia que también estuvieron por acá, ellos que puedan ser liberados para buscar otro trabajo, que cobren su liquidación y que accedan al crédito privilegiado como lo establece el código”, refirió.

Pago de indemnizaciones y cobertura de IPS a trabajadores afectados

Ante la preocupación por la pérdida de la cobertura médica debido a la inmovilización y embargo de las cuentas de las patronales, el MTESS indicó que se busca garantizar “que la cobertura de IPS le siga cubriendo, porque la patronal no está pagando, porque sus cuentas han sido inmovilizadas y embargadas, hay una serie de situaciones que para nosotros vulnera y debemos ir destrabando”, explicó.

En ese contexto, recordó que el Código Laboral paraguayo, en sus artículos 247 y 248, reconoce a las indemnizaciones laborales como créditos privilegiados, lo que otorga a los trabajadores prioridad para cobrar las sumas que les corresponden, incluso frente a otros acreedores de la empresa.

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Esta disposición también contempla la posibilidad de vender los bienes de la firma para cubrir las deudas laborales, una vez reconocidos los créditos por la autoridad competente. “Vamos a tener que vender los activos para pagar las indemnizaciones, lo que nosotros consideramos los créditos privilegiados, contemplados en el Código Laboral”, concluyó.