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Política
11 de noviembre de 2026 - 15:03

Alliana nombra a Carlos Humberto Benítez ministro de Inteligencia

Crio. Gral. (R) Carlos Humberto Benítez, nuevo ministro de Inteligencia. EFE/ Juan Pablo Pino
Crio. Gral. (R) Carlos Humberto Benítez, nuevo ministro de Inteligencia. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El presidente Pedro Alliana nombró hoy al Crio. Gral. (R) Carlos Humberto Benítez nuevo ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en sustitución del cuestionado Marcos Alcaraz, salpicado por el caso Lalo Gomes.

Por ABC Color
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El titular del Poder Ejecutivo, Pedro Alliana, firmó el Decreto N° 7226, por el cual nombra a Carlos Humberto Benítez González como secretario nacional de Inteligencia, dependiente del Poder Ejecutivo, en reemplazo de Marco Antonio Alcaraz Recalde. La disposición otorga a Benítez González las prerrogativas de un ministro del Poder Ejecutivo. También da las gracias a Alcaraz por los servicios prestados.

En el gobierno del destituido y ahora preso expresidente Santiago Peña, Benítez González fue comandante de la Policía Nacional desde el 15 de agosto de 2023 hasta el 8 de abril pasado, cuando dejó la Comandancia para asumir el cargo de viceministro de Seguridad Interna del Ministerio de Interior.

En plena crisis por el juicio político a Peña por su vinculación con la debacle de Ueno Bank, y la renuncia del entonces ministro del Interior, Enrique Riera, Carlos Benítez interinó la secretaría de Estado. El cargo lo ejerció hasta el sábado pasado, cuando Alliana designó a Ariel Martínez como nuevo ministro del Interior.

Lea más: Marco Alcaraz: De los chats y asados con Lalo Gomes a la mesa con Santi Peña hoy en Mburuvichá Roga

Chats con Lalo Gomes

Hubo un hecho polémico y nunca investigado por la Fiscalía en febrero de 2025, mientras estallaban escandalosas evidencias que salpicaron al entonces ministro de Inteligencia del Gobierno y exfiscal adjunto contra el narcotráfico, Marco Alcaraz, en un intercambio de favores con el difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes en causas relacionadas con el crimen organizado.

Algunos de los mensajes que enviaba Lalo Gomes al ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, cuando era fiscal.
Algunos de los mensajes que enviaba el fallecido diputado Lalo Gomes al ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, cuando era fiscal. Los chats fueron publicados por Última Hora.

Lea más: Esto dijo el fiscal general del Estado sobre “Lalo” Gomes, Osmar Segovia y Marco Alcaraz

Se denunció que todo fue a cambio de vinos y cortes finos de carne para asado. Conforme a los datos, Marco Alcaraz y su hermana y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, aparecen en conversaciones con el ahora difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (asesinado en un operativo policial en su residencia en Pedro Juan Caballero el 19 de agosto de 2024), donde principalmente Marco, que en ese entonces era fiscal adjunto contra el narcotráfico, evidencia un nivel de afinidad tal que lo ayudaba a “resolver” causas en las que estaba implicado Gomes o sus allegados.

En los chats también hay registro de dádivas recibidas por los hermanos Alcaraz; en el caso de Marco, por ejemplo, se menciona el envío de bebidas y cortes prémium para asado -ya que Lalo era también ganadero-, mientras que en el caso de Liliana se mencionan aportes para su campaña electoral para presidir la Asociación de Fiscales, ya que en ese entonces ella era fiscal de la Unidad contra delitos económicos y financieros.

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