Esto dijo el fiscal general del Estado sobre “Lalo” Gomes, Osmar Segovia y Marco Alcaraz

Recién hoy y a una semana de haberse dado a conocer el escándalo conocido como #LaMafiaManda, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, abordó varias cuestiones sobre el caso, esto durante una entrevista en los estudios de una emisora capitalina.

Según el alto funcionario, el Ministerio Público tomó acciones y posiciones “concretas desde el primer día”, ya que se creó un equipo de trabajo, se abrieron sumarios administrativos y también se reportó la situación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aunque esta institución también forma parte del escándalo.

“El fiscal hoy en día no tiene poder de disposición para suspender inmediatamente sus funciones al fiscal o al adjunto, se debe recurrir a la fuente que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, alegó en la 1080 AM.

Emiliano Rolón sobre Osmar Segovia

El viernes pasado, Rolón dispuso el traslado del fiscal Osmar Segovia, de la Unidad de Narcotráfico de Asunción, a una fiscalía de Paraguarí. Este agente investigaba una estructura de lavado de dinero en Paraguay, cuyo sospechoso era Jarvis Chimenes Pavão y también al diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Sobre este traslado dijo: “hay cosas que todavía van a surgir y no quiero ser imprudente”.

“Las comunicaciones van surgiendo de a poco y no tendríamos por qué explicar a la gente por qué cambiamos un fiscal; por razones de mejor servicio, protección, debemos reorganizarnos. Con un cambio o movimiento evitamos las roscas que es otra arista que siempre reclamó la ciudadanía; hay justificación y todavía es solamente la punta del iceberg”, mencionó.

Seguidamente, mencionó que “el motivo principal es también que va a estar constreñido por eventuales publicaciones”.

“No quiero aventurar una respuesta; no se olviden, estaba en la misma unidad que la hermana de Lalo (la exfiscala Egidia Gomes)”, agregó.

Emiliano Rolón sobre Marco Alcaraz

Sobre el exfiscal y actual ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, no habló mucho, sin embargo, aseguró que tiene sus “problemas” con el funcionario, ya que esperaba una respuesta suya “en un momento muy difícil” de su vida.

“No tengo motivo de simpatía; enemistad no porque no soy rencoroso. Recién hoy surgen muchas cosas; jamás me sentí utilizado”, mencionó.

El exfiscal adjunto antidrogas y actual secretario de Inteligencia como también su hermana exfiscala anticorrupción Liliana Alcaraz –actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)– aparecen intercambiando mensajes con el extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

En las conversaciones difundidas ayer por Última Hora, Telefuturo y Monumental se lee cómo ambos tuvieron encuentros y recibieron “regalos” de Lalo Gomes.

Emiliano Rolón sobre Eulalio “Lalo” Gomes

Asimismo, los periodistas consultaron a Rolón sobre si alguna vez mantuvo contacto con “Lalo” Gomes y rápidamente contestó: “creo que en un par de ocasiones intentó llamarme”.

Seguidamente, lo calificó como “un tipo bastante atrevido” y sostuvo que no tuvo ningún tipo de contacto con él, salvo un par de ocasiones como cuando fue invitado por el propio Gomes a un evento luego de un acto del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, sin embargo, Rolón se habría negado.

“Me invitó a un evento de siesta; obviamente no acepté y vine enseguida. Yo como magistrado ya tenía seguimiento. Lo conozco, se me presentó en un acto académico en San Pedro, él en busca de las autoridades”, recordó sobre algo que ocurrió aproximadamente en el año 2000, pero en esto, “él ya tenía avión”.

“Nunca tuvimos contacto”, reiteró.

Emiliano Rolón sobre caso Pecci

En referencia al asesinato del fiscal Marcelo Pecci subrayó que “es el tema más sensible para nosotros”, sin embargo, recordó que tanto la muerte del agente paraguayo, como la declaración de Francisco Correa Galeano y también su fallecimiento, todo esto fue en Colombia.

“Todas las documentaciones están ahí; no eludimos responsabilidades y fuimos a Colombia. Todos los días están en comunicación directa, hay fuentes que a veces no conducen a nada, nos dijeron que había un banco identificado, investigamos hasta lo último y la información no era verdad. Tengo gente de primera en el caso, el caso Pecci es una nebulosa, como Kennedy, Nisman”, sentenció.

Entre otras ideas que lanzó Rolón, en una de ellas dijo que él no es un político y que “no me voy al quincho ni nada”.

“Soy único y tengo que decidir en un mar de situaciones. En mi gestión no va a haber oparei, no va a haber casos cajoneados, no va a haber recaudadores ni peajeros”, expresó.

