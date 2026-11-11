Gabinete Civil: Alliana destituye a Turi Cappello pero siguen cercanos a Peña

El presidente de la República, Pedro Alliana, firmó varios decretos, entre los cuales figura uno que hace una movida general en el Gabinete Civil de la Presidencia, ahora a cargo de Rolando de Barros Barreto Acha.

Entre los cambios, fue removido Jorge “Turi” Cappello, nombrado el 15 de agosto de 2023, como secretario privado del entonces presidente Santiago Peña, quien fue destituido en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones por su vinculación con la caída de Ueno Bank.

Turi fue uno de los coordinadores de campaña en la fallida candidatura a intendente de Asunción, Camilo Pérez (ANR), quien fue derrotado por Soledad Núñez (opositora).

Turi Capello también fue sindicado de operar en la última conformación de la mesa directiva de la Junta Municipal, hecho denunciado por los mismos ediles que no estaban alineados al entonces peñismo, que ahora desapareció.

Otros destituidos son Rodrigo Maluff Díaz de Espada, funcionario del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, y Francisco Javier Carballo Guerrero, funcionario del Gabinete de la República, en el cargo de asesor.

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María Laura Fioravanti Torres, funcionaria del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, en el cargo de asesora. Carlos Renato Máas Franco, funcionario del Gabinete Civil.

Por otra parte, fue nombrado Martín Damián Rodríguez Porta como secretario ejecutivo del Presidente de la República, en reemplazo de Zunilda González Colmán, quien retorna a su institución de origen. Rodríguez Porta dejó su cargo de director de Gabinete de la Vicepresidencia de la República.

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Remueve a director de Administración y Finanzas

En otro decreto, Alliana nombró a Juan Manuel Enrique López como director general de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República, en reemplazo de César Daniel Ibarrola Cano, quien pasará a cumplir otra función y a quien se le dan las gracias por los servicios prestados.

Ibarrola estaba en el cargo desde el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

Galeano y Saldívar siguen

Por otra parte sigue de la pasada gestión de Peña en la Presidencia, Juan José Galeano, asesor en temas Sociales y Económicos de la Presidencia. Fue denunciado como el operador de Peña en el Instituto de Previsión Social (IPS).

También sigue Marianna Saldívar Gadea, como secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia.