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Política
11 de noviembre de 2026 - 17:42

Paraguarí: piden inspección urgente de la obra de la rueda gigante del cerro Perõ

Junta Municipal de Paraguarí pide control e inspección urgente de la rueda gigante del Cerro Perõ.
Junta Municipal de Paraguarí pide control e inspección urgente de la rueda gigante del cerro Perõ.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. La Junta Municipal pidió a la Intendencia que la constructora de la “Rueda Gigante” del cerro Perõ cerque y controle la obra.

Por Emilce Ramírez
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El concejal municipal César Giménez (ANR) presentó una minuta ante la Junta Municipal en la que solicita una inspección urgente de la obra de la “Rueda Gigante” del cerro Perõ, que sigue en construcción y montaje y aún no entró en funcionamiento.

El concejal de Paraguarí, César Giménez (ANR) presentó la minuta que pide medidas preventivas y una inspección urgente de la obra.
El concejal de Paraguarí, César Giménez (ANR), presentó la minuta que pide medidas preventivas y una inspección urgente de la obra.

En el documento, el edil pide que el intendente Osmar Galeano Zacarías (ANR) exija a la empresa contratista medidas preventivas y control de acceso al área de montaje de la noria o rueda gigante que se instala en el cerro Perõ.

Lea más: Rueda gigante: avanza hacia su puesta en marcha en el Cerro Perõ de Paraguarí

Según Giménez, varios turistas suben al cerro para observar la noria, que aún no cuenta con cercado de seguridad, señalización ni control suficientes.

Inspección inmediata de la obra por profesionales entendidos en la materia

El pedido fue tratado en la sesión de la Junta Municipal, que, entre otras medidas de urgencia, decidió solicitar al Ejecutivo comunal una inspección inmediata de la obra por parte de profesionales competentes.

La rueda gigante del Cerro Perõ, en Paraguarí, sigue en montaje y aún no funciona, por lo que piden cercar y señalizar el área por precaución.
La rueda gigante del cerro Perõ, en Paraguarí, sigue en montaje y aún no funciona, por lo que piden cercar y señalizar el área por precaución.

Además, se solicita un requerimiento formal a la contratista para que cerque, delimite y señalice el área, e impida el ingreso de personas no autorizadas en todo horario.

Lea más: Piden informe a Comuna de Paraguarí por rueda gigante y atraso salarial

Horario de ingreso y salida al cerro

La Junta Municipal aprobó solicitar al intendente que defina horarios de ingreso y salida del público al cerro, con la posibilidad de restringir el acceso nocturno y habilitar solo recorridos separados del área de montaje. También pidió la custodia de la estructura, cabinas, piezas y herramientas, y el acompañamiento preventivo de la Policía Nacional.

Restan el montaje del arco estructural y la instalación, el acoplamiento y la puesta en marcha del sistema de motorización para habilitar la Rueda Gigante en el Cerro Perõ de Paraguarí.
Restan el montaje del arco estructural, la instalación y el acoplamiento, así como la puesta en marcha del sistema de motorización, para habilitar la Rueda Gigante en el cerro Perõ de Paraguarí.

Asimismo, los concejales piden contar con el contrato de adjudicación, el plan de seguridad, los planos, los estudios del terreno y los manuales del fabricante. Solicitan también una evaluación integral de la instalación terminada, a cargo de profesionales independientes de su ejecución, y que no se habilite el uso con público hasta contar con respaldo técnico favorable.

Adjudicación por G. 1.437 millones

La obra fue adjudicada por G. 1.437 millones, por la vía de la excepción, a la empresa AGT Constructora, cuyo representante legal es Armín González. El contrato, firmado con el exintendente Marcelo Simbrón (ANR), está financiado con un préstamo que compromete los royalties municipales hasta noviembre de 2026.

En la cima del Cerro Perõ, los visitantes podrán apreciar un muelle y una laguna natural.
En la cima del cerro Perõ, los visitantes podrán apreciar un muelle y una laguna natural.

La atracción, conocida como rueda de Chicago, es nueva de fábrica y tiene 18 cabinas climatizadas, que contarán con conexión wifi y sistema de sonido. En total, puede transportar a 72 pasajeros. Su estructura fue traída de China y se proyectó con 30 metros de altura.

El proyecto turístico cuenta con obras complementarias, como la construcción de la escalinata de 208 metros de altura y un muelle con mirador sobre la laguna artificial ubicada en la cima del cerro.

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