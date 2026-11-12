Soroka anuncia que votará “con las dos manos” por el juicio político a Emiliano Rolón

El senador colorado Colym Soroka anunció que votará a favor del juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y aseguró que lo hará “con las dos manos” si la acusación impulsada por la oposición consigue avanzar en la Cámara de Diputados y llega al Senado.

Consultado sobre los elementos que justificarían su postura, Soroka sostuvo que “sobran hace rato” y agregó que, a su criterio, es necesario apartar a quienes hayan cometido errores en medio de la crisis que atraviesa el país. “Acá se tienen que ir todos. ¿Qué vamos a hacer? Así es. No hay nada que hacer”, manifestó.

Lea más: ¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP

El legislador insistió en que no se debe proteger a ninguna autoridad y que el Ministerio Público necesita contar con sus mejores hombres para garantizar a la ciudadanía de que las cosas se están haciendo bien. “A nadie. A nadie. Ya no hay chance”, respondió cuando le preguntaron si se podría proteger a Rolón.

“La Fiscalía necesita sus mejores hombres en todo esto. Necesita dar una seguridad a la gente. No es fácil lo que está aconteciendo. Es grave lo que está pasando y afecta a todo el país”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, ratificó que acompañará la eventual acusación. “Si alguno cometió un error y se va a hablar de juicio político con relación a la Fiscalía General del Estado, yo les adelanto a ustedes que mi voto va a favor”, afirmó.

Diputados busca los votos para enjuiciar a Emiliano Rolón

Las declaraciones de Soroka se producen mientras sectores de la oposición en la Cámara de Diputados avanzan con la socialización del libelo acusatorio contra el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón.

La iniciativa cuestiona su actuación frente a las investigaciones relacionadas con el caso Ueno y las denuncias que involucran al expresidente Santiago Peña y a otros actores vinculados al grupo empresarial.

Los impulsores del juicio político consideran a Rolón “cómplice” por presuntas omisiones e inacción en las investigaciones e incluso sostienen que podría ser pasible del delito de frustración de la persecución penal.

Lea más: Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía

Entre los principales cuestionamientos figura la demora en las diligencias investigativas, que, según los diputados, habría permitido la desaparición de documentos y otros elementos que podrían resultar relevantes para las causas.

El libelo acusatorio contempla cuatro causales: la conducción de la investigación del caso Ueno, la retención de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Peña, la inacción ante las denuncias sobre los denominados sobres del poder y las irregularidades denunciadas en el Laboratorio Forense.

La oposición busca sumar adhesiones de legisladores liberales, de otros sectores y de colorados disidentes para reunir los votos necesarios en la Cámara Baja.