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Política
13 de noviembre de 2026 - 20:22

Derlis Gauto es nombrado como nuevo director financiero interino de Itaipú

Derlis Gauto Santacruz, director financiero de Tesãi.
Derlis Antonio Gauto Santacruz, nuevo Director Financiero de Itaipú Binacional.LEONARDO GOMEZ

El Poder Ejecutivo formalizó la designación de Derlis Antonio Gauto Santacruz al frente de la Dirección Financiera de Itaipú Binacional, en reemplazo de Rafael Demetrio Lara Valenzuela. El nombramiento posee carácter interino y queda sujeto a la aprobación final del Senado.

Por ABC Color
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Mediante el Decreto N° 7230, la Presidencia de la República oficializó la designación de Derlis Antonio Gauto Santacruz, como nuevo Director Financiero de Itaipú Binacional.

La disposición gubernamental, refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, establece que Gauto Santacruz asume el cargo en carácter interino en sustitución de Rafael Demetrio Lara Valenzuela.

Lea más: Tesãi adjudica un millonario llamado entre sospechas de direccionamiento

Proceso pendiente en la Cámara de Senadores

La resolución fundamenta la facultad del Presidente de la República para administrar la conducción general del país. Sin embargo, al tratarse de una entidad binacional, la designación requiere cumplir con el aval legislativo.

Lea más: Fundación Tesãi oculta datos claves de convenios financiados por Itaipú

De acuerdo con el artículo 224, numeral 7, de la Constitución Nacional, corresponde de manera exclusiva a la Cámara de Senadores prestar el acuerdo correspondiente para la confirmación formal de los directores paraguayos en los entes binacionales. Debido a esto, el Ejecutivo enviará copia del decreto al Congreso para iniciar el trámite de rigor.

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