Video: ciudadanos se manifiestan frente a la casa de Salma Agüero para exigir su salida

Grupos de ciudadanos autoconvocados, respaldados por una amplia articulación de centros de estudiantes y gremios universitarios, llegaron frente al domicilio particular de la ministra de la Juventud, Salma Agüero, ubicado en el barrio Madame Elisa Alicia Lynch de la capital.

La convocatoria estaba fijada para las 19:30 de este viernes y busca presionar por la renuncia o destitución inmediata de la secretaria de Estado, cuya permanencia en el gabinete es fuertemente repudiada por el sector juvenil y el movimiento estudiantil.

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El hartazgo juvenil se enmarca en un clima de profunda desconfianza hacia las autoridades que integraron el entorno del gobierno saliente de Santiago Peña y que hoy buscan sostenerse bajo la administración de transición de Pedro Alliana.

Asimismo, el sector juvenil y estudiantil reclama que la ministra no representa al sector juvenil porque está en el cargo por intereses partidarios y particulares.

Universitarios en sesión permanente y marcha hacia la Fiscalía

Para este sábado, se prevé realizar otra manifestación frente a la sede de la Fiscalía General del Estado. Representantes de las principales casas de estudio del país, declarados en sesión permanente ante la grave crisis política y financiera que atraviesa la República, emitieron un contundente pronunciamiento en el que exigen el cese definitivo de la impunidad en las investigaciones por corrupción pública.

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Entre los puntos centrales de su plataforma de lucha, los jóvenes demandan el inicio inmediato de un juicio político contra el Fiscal General del Estado, la salida sin dilaciones de Salma Agüero de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) y una vigilancia ciudadana permanente sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.

A esta convocatoria pacífica se adhieren oficialmente la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (FEUC), el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña” (INAES), la representación estudiantil de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP), además de los centros de estudiantes de Ciencias Políticas, de la Facultad de Filosofía (FFUNA) y de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), quienes extendieron la invitación a toda la ciudadanía para sumarse en unidad.