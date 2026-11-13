ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Política
13 de noviembre de 2026 - 20:58

Video: ciudadanos se manifiestan frente a la casa de Salma Agüero para exigir su salida

Estudiantes universitarios y grupos autoconvocados llegaron frente a la casa de la ministra de la Juventud Salma Aguero para exigir su renuncia ya que no representa al sector. Por otro lado, también se anuncia una protesta frente a la Fiscalía General de la República, debido a la crisis política y los llamativos hechos de corrupción denunciados tras la resolución de Ueno Bank. Agüero se atornilla al cargo y denuncia una campaña política.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Grupos de ciudadanos autoconvocados, respaldados por una amplia articulación de centros de estudiantes y gremios universitarios, llegaron frente al domicilio particular de la ministra de la Juventud, Salma Agüero, ubicado en el barrio Madame Elisa Alicia Lynch de la capital.

Grupo de personas con camisetas rojas y blancas sosteniendo carteles en protesta frente a una vivienda con reja blanca.
Estudiantes universitarios y grupos autoconvocados protestan frente a la casa de la ministra Salma Agüero en Asunción.

La convocatoria estaba fijada para las 19:30 de este viernes y busca presionar por la renuncia o destitución inmediata de la secretaria de Estado, cuya permanencia en el gabinete es fuertemente repudiada por el sector juvenil y el movimiento estudiantil.

Lea más: Salma Agüero descarta renunciar a la Secretaría de la Juventud

El hartazgo juvenil se enmarca en un clima de profunda desconfianza hacia las autoridades que integraron el entorno del gobierno saliente de Santiago Peña y que hoy buscan sostenerse bajo la administración de transición de Pedro Alliana.

Asimismo, el sector juvenil y estudiantil reclama que la ministra no representa al sector juvenil porque está en el cargo por intereses partidarios y particulares.

Protesta nocturna con jóvenes sosteniendo carteles, uno cubriendo parcialmente su rostro, y un hombre preocupado a la derecha.
Ciudadanos autoconvocados se manifiestan frente a la casa de la ministra Salma Agüero exigiendo su salida.

Universitarios en sesión permanente y marcha hacia la Fiscalía

Para este sábado, se prevé realizar otra manifestación frente a la sede de la Fiscalía General del Estado. Representantes de las principales casas de estudio del país, declarados en sesión permanente ante la grave crisis política y financiera que atraviesa la República, emitieron un contundente pronunciamiento en el que exigen el cese definitivo de la impunidad en las investigaciones por corrupción pública.

Lea más: Cuestionan a Salma Agüero por amedrentar a jóvenes que piden su destitución

Entre los puntos centrales de su plataforma de lucha, los jóvenes demandan el inicio inmediato de un juicio político contra el Fiscal General del Estado, la salida sin dilaciones de Salma Agüero de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) y una vigilancia ciudadana permanente sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.

A esta convocatoria pacífica se adhieren oficialmente la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (FEUC), el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña” (INAES), la representación estudiantil de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP), además de los centros de estudiantes de Ciencias Políticas, de la Facultad de Filosofía (FFUNA) y de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), quienes extendieron la invitación a toda la ciudadanía para sumarse en unidad.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
02
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
03
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más
04
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
05
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro y la goleada de Paraguay: “Buena presentación”
Ver más

Te puede interesar