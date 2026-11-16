Junta de Asunción convoca a insólita sesión nocturna tras quedarse sin quorum para tratar veto de Soledad Núñez

El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Gerardo “Gringo” Benítez (ANR-HC), convocó de urgencia a una sesión extraordinaria para las 22:30 de este lunes, con 30 minutos de tolerancia. El objetivo es tratar el veto parcial de la intendenta Soledad Núñez al Presupuesto 2027, luego de que la bancada colorada dejara sin quorum la convocatoria matutina.

El llamado de última hora responde al vencimiento del plazo de diez días corridos establecido en el artículo 184 de la Ley N° 3966, Orgánica Municipal. El plazo perentorio para que el pleno se pronuncie expira esta medianoche. Si la corporación no logra reunir el quorum o no alcanza los votos necesarios antes de las 00:00, el veto parcial quedará firme por sanción ficta.

Falta de quorum en la Junta de Asunción y cruce de acusaciones por el veto de Soledad Núñez

La sesión extraordinaria de esta mañana estaba fijada para las 10:00, con los 30 minutos reglamentarios de tolerancia, pero al cumplirse el límite horario no se alcanzó el quorum mínimo legal. Ante la inasistencia mayoritaria de la bancada opositora colorada, concejales oficialistas pidieron declarar desierta la convocatoria. Frente a la negativa del presidente de hacerlo, cinco concejales oficialistas se retiraron: Pablo Callizo (PPQ), Sebastián Garay (PPQ), Mauricio Maluff (PDP), Noelia Díaz (PPS) y Ramón Ortiz (PLRA).

Pasada la hora de tolerancia, los concejales de la bancada colorada ingresaron masivamente a la sala de sesiones, pero el conteo final constató la presencia de solo 11 ediles, diez concejales colorados y el oficialista Álvaro Grau (PPQ), cifra insuficiente para sesionar. Tampoco estuvieron presentes en la sala cinco concejales de la bancada colorada: Dani Fernández, Constantino “Tino” Ayala, Carlos Morel Gadea, César “Ceres” Escobar y Óscar Noldin.

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La frustrada convocatoria generó un inmediato cruce de acusaciones entre ambos bloques respecto a la responsabilidad de dejar sin efecto la reunión. Desde la oposición colorada calificaron el retiro del oficialismo como una maniobra legislativa diseñada para evitar el debate de los artículos objetados por el Ejecutivo. En contrapartida, los ediles oficialistas sostuvieron que estuvieron presentes en el horario correspondiente y que los propios convocantes de la sesión no acudieron a tiempo.

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Al no poder abrirse el debate matutino, el veto parcial de la Intendencia quedó expuesto a la sanción ficta, motivo por el cual se convocó a una nueva sesión extraordinaria para esta noche. Para rechazar las objeciones de la Intendencia y mantener la versión original de la ordenanza presupuestaria, la oposición, de 15 concejales, necesita reunir una mayoría calificada de 16 votos.

Oficialismo respalda el veto al Presupuesto 2027 y advierte sobre violación a la Ley Orgánica Municipal

El concejal Álvaro Grau (PPQ) sostuvo que valía la pena tener sesión para debatir los puntos, aun sabiendo que los colorados no contaban con los 16 votos. Grau defendió la validez del veto recordando que la Intendencia es la única ordenadora de gastos de la comuna. “Para mí, políticamente es un error porque la Junta Municipal, así como cualquier órgano contralor, debe tener una independencia, pero la ley establece que así sea”, afirmó el edil.

Grau explicó que la autonomía administrativa de los legislativos comunales debe tramitarse mediante una reforma de la Ley Orgánica Municipal y no a través de una ordenanza presupuestaria. “No es que vos podés ganar la autonomía solamente por colocar eso en una ordenanza”, señaló el concejal a la salida de la fallida sesión.

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Por su parte, el concejal Mauricio Maluff (PDP) justificó el retiro de su bancada señalando que estuvieron presentes desde temprano, mientras parte de la bancada colorada estuvo ausente en el horario fijado. Maluff respaldó la decisión de la intendenta Soledad Núñez argumentando que “con una ordenanza no se puede sobreponer la Junta Municipal a la ley”. Indicó que el veto elimina únicamente los ítems del presupuesto que contravienen el marco legal vigente sobre la administración independiente de recursos.

En la misma línea, la concejala Noelia Díaz (PPS) recordó un llamado de atención de la Contraloría General de la República del año 2020 que advirtió sobre esta irregularidad. Díaz puntualizó que “la Junta Municipal no es ordenadora de gastos; lo que tiene que hacer es aprobar el presupuesto y controlar que se ejecute”. La edil concluyó que aceptar los articulados incluidos por los colorados habría implicado incumplir la ley y exponerse a procesos penales.

Colorados reclaman autonomía presupuestaria y cogobernabilidad en la Municipalidad de Asunción

Desde la bancada colorada, el concejal Miguel Sosa (ANR-HC) acusó al oficialismo de abandonar el recinto cuando ya había ediles colorados en sala y otros en la antesala. “La idea era levantar el veto en algunos artículos, no la totalidad, pero no lo pudimos hacer porque los colegas se quedaron afuera; para nosotros es una chicanería legislativa”, expresó. Sosa aseguró que su sector pretendía verificar el mensaje del Ejecutivo artículo por artículo.

Sosa argumentó que el objetivo de los articulados vetados era restituir la autonomía presupuestaria y la cogobernabilidad de la Junta Municipal, amparado en otros artículos de la Ley Orgánica Municipal y de la Constitución Nacional. “Nosotros no podemos estar sujetos a la Intendencia porque nosotros somos ente contralor; tenemos que controlar lo que hace la Intendencia Municipal”, manifestó el edil colorado.

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Respecto a la prohibición legal de que los concejales actúen como ordenadores de gastos, Sosa aclaró que el artículo 27 no prohíbe tener sub administraciones. El concejal comparó el esquema pretendido con las que operan en la Estación de Buses o en la Dirección de Cultura, y cuestionó la injerencia del Ejecutivo en las direcciones internas. “¿O usted cree que el Presidente de la República del Paraguay agarra y ejecuta el presupuesto del Poder Legislativo?”, cuestionó.

El representante de la bancada colorada advirtió que, más allá del desenlace que tenga el tratamiento del veto esta noche, su sector no renunciará al reclamo administrativo. Sosa adelantó que seguirán insistiendo en la independencia operativa de la corporación legislativa frente a la administración de Soledad Núñez. “Lo importante es que la intendenta sepa que la autonomía de la Junta Municipal vamos a seguir peleando a través de minutas y resoluciones”, sentenció.