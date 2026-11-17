El Ejecutivo Municipal, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá), solicitó a la Junta Municipal declarar emergencia distrital financiera y administrativa. El pedido obedece a la falta de recursos económicos para hacer frente a las deudas pendientes de pago con funcionarios municipales e instituciones gubernamentales.

Ante esta situación, el intendente solicitó al órgano deliberativo declarar emergencia distrital financiera y administrativa, con el objetivo de gestionar un crédito externo de G. 500 millones.

El administrador municipal, licenciado Simón Benítez, detalló que actualmente adeudan dos meses y medio de salarios a funcionarios municipales, tanto nombrados como contratados, además de los pagos correspondientes a los concejales.

También deben prever los recursos para el pago del aguinaldo de diciembre, que asciende a G. 273 millones.

Agregó que a esto se suman compromisos con instituciones gubernamentales, entre ellas la Gobernación de Paraguarí, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Caja de Jubilaciones. Según precisó, tienen pendientes cuatro meses de aportes a la Caja y obligaciones con otras entidades que ascienden a más de G. 227 millones.

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Préstamo para cubrir deudas vencidas

El administrador municipal, Benítez, explicó que la iniciativa busca justificar el préstamo para cubrir las obligaciones vencidas con funcionarios, concejales e instituciones gubernamentales.

El pedido fue tratado anoche en la Junta Municipal y fue derivado a las comisiones de Hacienda y Legislación para su estudio.

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Benítez explicó que el crédito que pretenden gestionar sería de G. 500 millones, con un plazo de 90 días. La intención es recurrir a una entidad financiera, banco o cooperativa, aunque todavía están buscando la fuente de financiamiento.

El administrador explicó que estiman poder estabilizar las finanzas municipales con los ingresos provenientes de las recaudaciones de enero, febrero y marzo, meses que históricamente registran un mejor comportamiento de ingresos en la comuna.

Justificó que la cancelación de estos compromisos es necesaria para que el Ministerio de Economía y Finanzas libere el desembolso correspondiente al último cuatrimestre del presente año fiscal.