Carapeguá: intendente pidió a Baruja atender quejas por obras de alcantarillado

El intendente de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá), aprovechó la visita del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, para trasladarle las quejas e inquietudes de la ciudadanía. Los reclamos se centran en las molestias e incomodidades que genera la obra de alcantarillado sanitario que se está construyendo en el distrito.

Entre los principales puntos planteados por el intendente municipal se destacan: la limpieza de los sectores donde las intervenciones ya fueron concluidas, la celeridad en los trabajos que afectan al circuito comercial, a fin de reducir las molestias a comerciantes y ciudadanos, y una mejor terminación de las obras, garantizando la reposición y el acondicionamiento adecuado de los espacios intervenidos.

La queja generalizada de los ciudadanos es que hay sectores donde las tapas de los registros quedan altas y que la zona donde se levantaron empedrados o pavimentos no está bien compactada. También reclaman por los cortes constantes de las vías, que no terminan de liberarse para la circulación, y por sectores que presentan baches.

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El contrato no prevé dejar las calles niveladas, explican desde la empresa

Durante la recorrida, responsables de la constructora Consorcio Carapeguá y técnicos del MOPC explicaron que las intervenciones se realizan en el eje de las calles, donde se colocan los caños. El contrato contempla únicamente la reposición del asfalto o del empedrado en la franja afectada por las excavaciones, explicó el ingeniero Pablo Adorno, uno de los responsables del Consorcio Carapeguá.

La directora de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), la ingeniera Claudia Crosa, explicó que, debido a estas condiciones, las calles no quedan reparadas en su totalidad.

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Al reponerse únicamente la franja donde se realizó la zanja, la superficie queda irregular en comparación con el resto de la calzada.

Ante esta situación, Crosa señaló que probablemente en el futuro será necesario realizar un recapado para homogeneizar la superficie de las calles, trabajo que debe ser previsto dentro de los planes de las autoridades del MOPC.

Indicó que estos alcances se aclaran durante las jornadas de socialización del proyecto que realiza el MOPC.

Asimismo, admitieron que esta situación probablemente sea uno de los motivos de las quejas de los vecinos.

Aun así, afirmaron que los trabajos avanzan según lo previsto, incluso en las zonas de pavimento rígido, donde se están colocando todas las puntas de la estación.