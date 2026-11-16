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Economía
16 de noviembre de 2026 - 12:37

Carapeguá: intendente pidió a Baruja atender quejas por obras de alcantarillado

De izquierda a derecha, el intendente de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, el técnico Pablo Adorno, el ministro del MOPC, Juan Carlos Baruja y la ingeniera Claudia Crosa.
De izquierda a derecha, el intendente de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez; el técnico Pablo Adorno; el ministro del MOPC, Juan Carlos Baruja, y la ingeniera Claudia Crosa.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. El jefe comunal pidió al ministro del MOPC mayor celeridad en la obra de alcantarillado sanitario, más limpieza y una mejor terminación de las vías.

Por Emilce Ramírez
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El intendente de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá), aprovechó la visita del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, para trasladarle las quejas e inquietudes de la ciudadanía. Los reclamos se centran en las molestias e incomodidades que genera la obra de alcantarillado sanitario que se está construyendo en el distrito.

Obras de alcantarillado del MOPC dejan calles irregulares y generan reclamos en Carapeguá.
Las obras de alcantarillado del MOPC dejan calles irregulares y generan reclamos en Carapeguá.

Entre los principales puntos planteados por el intendente municipal se destacan: la limpieza de los sectores donde las intervenciones ya fueron concluidas, la celeridad en los trabajos que afectan al circuito comercial, a fin de reducir las molestias a comerciantes y ciudadanos, y una mejor terminación de las obras, garantizando la reposición y el acondicionamiento adecuado de los espacios intervenidos.

El ministro Juan Carlos Baruja y equipo técnico del MOPC y de la contratista revisaron el avance del alcantarillado sanitario de Carapeguá.
El ministro Juan Carlos Baruja y el equipo técnico del MOPC y de la contratista revisaron el avance del alcantarillado sanitario de Carapeguá.

La queja generalizada de los ciudadanos es que hay sectores donde las tapas de los registros quedan altas y que la zona donde se levantaron empedrados o pavimentos no está bien compactada. También reclaman por los cortes constantes de las vías, que no terminan de liberarse para la circulación, y por sectores que presentan baches.

Lea más: Junta Municipal de Carapeguá convoca a la constructora ante reiteradas quejas por el alcantarillado

El contrato no prevé dejar las calles niveladas, explican desde la empresa

Durante la recorrida, responsables de la constructora Consorcio Carapeguá y técnicos del MOPC explicaron que las intervenciones se realizan en el eje de las calles, donde se colocan los caños. El contrato contempla únicamente la reposición del asfalto o del empedrado en la franja afectada por las excavaciones, explicó el ingeniero Pablo Adorno, uno de los responsables del Consorcio Carapeguá.

En las calles de Carapeguá donde ya se instaló la red de alcantarillado sanitario no se prevé dejar el pavimento en las condiciones en que se encontraba, por lo que piden al MOPC contemplar un plan de mejoras.
En las calles de Carapeguá donde ya se instaló la red de alcantarillado sanitario no se prevé dejar el pavimento en las mismas condiciones en que se encontraba, por lo que piden al MOPC contemplar un plan de mejoras.

La directora de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), la ingeniera Claudia Crosa, explicó que, debido a estas condiciones, las calles no quedan reparadas en su totalidad.

Lea más: Baruja pide acelerar alcantarillado en Carapeguá y promete asfaltado en Paraguarí

Al reponerse únicamente la franja donde se realizó la zanja, la superficie queda irregular en comparación con el resto de la calzada.

Ante esta situación, Crosa señaló que probablemente en el futuro será necesario realizar un recapado para homogeneizar la superficie de las calles, trabajo que debe ser previsto dentro de los planes de las autoridades del MOPC.

Indicó que estos alcances se aclaran durante las jornadas de socialización del proyecto que realiza el MOPC.

Asimismo, admitieron que esta situación probablemente sea uno de los motivos de las quejas de los vecinos.

Aun así, afirmaron que los trabajos avanzan según lo previsto, incluso en las zonas de pavimento rígido, donde se están colocando todas las puntas de la estación.

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