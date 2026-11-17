Con la asunción de la nueva administración municipal de Yaguarón, que cuenta con un intendente colorado luego de años de hegemonía liberal, cinco personas denunciaron que fueron desvinculadas sin justificación. Recurrieron a varias instituciones con la intención de ser restituidas.

La medida responde, según la administración municipal, a “razones de índole estrictamente presupuestaria y financiera”. Sin embargo, los afectados denuncian que siguen contratando a nuevos funcionarios.

La resolución de la Intendencia, firmada por el intendente César Riquelme Salinas (ANR) como primera medida tras asumir el cargo, dispuso la desvinculación de las trabajadoras contratadas de distintas dependencias.

Las afectadas son Dahiana Zelaya, María Belén González, Deyma Florentín, Amelia Fretes y Melissa Mora. Una de ellas es madre de un lactante y otra está embarazada.

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Desvinculados no recibieron aguinaldo ni indemnización, según afirmaron

Los afectados aseguraron que la disposición no se ajusta a la verdad y que los desvinculados superan los 26. Además, afirmaron que no se cumplió el contrato, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre.

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Varios de los despedidos tienen entre 13 y 15 años de antigüedad, mientras que otros cuentan con dos años o más, según afirmaron. Reclamaron que la desvinculación debió realizarse previo pago del salario, el aguinaldo y las indemnizaciones.

Los afectados acudieron a la Dirección del Trabajo en Carapeguá, cuyo director, Sindulfo Ayala, les explicó que no es competencia de esa dependencia atender el caso, por lo que recurrieron a la Defensoría Pública de Paraguarí. Ahora analizan presentar también una denuncia ante el Juzgado en lo Civil y Laboral de Paraguarí.

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Municipalidad argumenta “razones presupuestarias” para la medida

A cada funcionario se le entregó una resolución de desvinculación de la Municipalidad. Según el texto de la resolución municipal, la medida responde a “razones de índole estrictamente presupuestaria y financiera”.

El documento menciona un informe del Departamento de Administración y Finanzas, que habría comunicado a la Intendencia la inexistencia de recursos en el objeto de gasto afectado.

Como sustento, el intendente invocó la cláusula séptima del Contrato Nº 100/2026, firmado el 1 de julio de 2026. Dicha cláusula le reserva el derecho de rescindir el contrato, “liberada de toda responsabilidad”, conforme al artículo 851 del Código Civil y al artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/10, que faculta a la Intendencia a nombrar y remover al personal.

Los afectados alegan que no incurrieron en ninguna de las causales previstas en el Código Civil para la terminación anticipada de los contratos de prestación de servicios, sin previo aviso y por “justos motivos”.

Entre las causales contempladas figuran la incompetencia o negligencia, el incumplimiento de instrucciones, la imposibilidad permanente y las razones de moralidad. Sin embargo, los despedidos aseguran que no cometieron ninguna de estas faltas.

Intentamos conocer la versión del intendente Riquelme Salinas, pero no respondió nuestros mensajes ni llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a la denuncia.