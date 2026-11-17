Orué explicó que la verificación busca establecer si corresponde abrir una fiscalización y aplicar sanciones, debido a que los desembolsos se justificaron con tres recibos comunes sin numeración firmados por Domínguez. El director añadió que le llama la atención que el banco no haya exigido la factura legal dentro de su proceso de debida diligencia.

Según documentos entregados a ABC, todos los pagos salieron de la cuenta corporativa (...)1005 del Grupo Vázquez hacia la cuenta personal N° (...)1992 de Domínguez en Ueno Bank. El primero se realizó el 24 de diciembre de 2025, por US$ 725.000, y el segundo el 12 de marzo de 2026, por US$ 1.525.000 (comprobante N° 1595559039), respaldado por un correo con la orden: “Favor proceder con el pago de comisiones según el acuerdo aprobado por MV (Miguel Vázquez)” (sic). Dos meses después, el 20 y 21 de mayo, se efectuaron otras dos transferencias, por US$ 286.000 y US$ 181.000 (comprobantes N° 8369908 y 8805981).

Estos tres desembolsos de marzo y mayo levantaron alertas ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), lo cual obligó al analista de cumplimiento de Ueno Bank a exigir respaldos por correo electrónico, según consta en documentos ya remitidos a la Fiscalía.