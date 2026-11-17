Los concejales municipales de San Juan Bautista, Misiones, Alejandra Rolón y Hugo Meza, de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), solicitaron al intendente José Luis Benítez (ANR-HC) los informes de ejecución presupuestaria correspondientes al primer y segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2026.

El pedido fue presentado mediante una minuta en la sesión ordinaria de la Junta Municipal y aprobado por los integrantes del cuerpo legislativo. La iniciativa busca conocer el destino de los recursos municipales, las obras en ejecución y las modificaciones presupuestarias realizadas durante el año.

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La edil Rolón explicó que la solicitud apunta a que los nuevos integrantes de la Junta Municipal puedan interiorizarse sobre la situación financiera y administrativa de la institución, además de ejercer sus funciones de control sobre la gestión de los recursos públicos.

“Queremos más que nada controlar, que para eso fuimos electos justamente por el pueblo, para que nosotros también podamos cumplir nuestro rol y controlar esos recursos”, manifestó.

La edil señaló que, de acuerdo con el artículo 208 de la Ley Orgánica Municipal, el Ejecutivo debe presentar las documentaciones correspondientes al cierre de cada cuatrimestre dentro de un plazo de 30 días. Indicó que consideran necesario acceder a los informes para verificar si se cumplió con lo presupuestado durante el ejercicio fiscal 2026.

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La documentación también permitirá a los concejales conocer las obras que se encuentran en ejecución, así como las ampliaciones y reprogramaciones presupuestarias realizadas en determinados rubros.

Desde 2022 no se remite el anteproyecto presupuestario a la Junta Municipal

La concejal Rolón manifestó su preocupación porque, según señaló, el Ejecutivo municipal todavía no remitió a la Junta el anteproyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2027.

Recordó que el documento debía ser presentado antes del 30 de septiembre, por lo que actualmente los legisladores municipales deberían estar estudiando y analizando la propuesta presupuestaria para el próximo año.

“Entonces que nos envíen el presupuesto para el 2027, tenemos entendido de que eso no fue remitido a la Junta Municipal, entonces ese tiempo, ese plazo de presentación ya terminó, tendría que haberse entregado antes del 30 de septiembre”, expresó.

Según las informaciones recabadas, desde 2022 el intendente municipal José Luis Benítez, dejó de remitir a la Junta Municipal el anteproyecto de ordenanza del presupuesto anual para su estudio y consideración.

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Desde entonces, se viene aprobando el mismo presupuesto inicial, debido a que, si el Ejecutivo municipal no presenta una nueva propuesta para el siguiente ejercicio fiscal, se mantiene vigente el presupuesto del año anterior.

En ese contexto, ante la falta de presentación de un nuevo anteproyecto para el ejercicio fiscal 2027, se estaría manteniendo como referencia el presupuesto vigente de 2026, cuya base corresponde al aprobado en 2022.

En aquel año, el presupuesto inicial rondaba los G. 15.000 millones. Sin embargo, mediante ampliaciones presupuestarias realizadas durante cada ejercicio, los recursos municipales llegarían aproximadamente a G. 22.000 millones.

Interrogantes que requieren respuestas

Esta situación genera interrogantes sobre la planificación presupuestaria de la Comuna y los mecanismos utilizados para aprobar las ampliaciones y modificaciones de los recursos municipales.

Precisamente, los concejales buscan obtener información sobre estos procedimientos mediante los pedidos de informes presentados al Ejecutivo municipal.

Finalmente, Rolón afirmó que necesitan conocer la planificación financiera de la Municipalidad para el próximo año, teniendo en cuenta las necesidades de la población y las obras que se prevé ejecutar. El acceso a estos documentos permitirá a los integrantes de la Junta Municipal ejercer su función de contralor y verificar el manejo de los recursos públicos.

Por su parte, el intendente José Luis Benítez señaló que aún no recibió el pedido de informe, debido a que durante toda la jornada se encuentra en la capital del país, donde mantuvo reuniones en diferentes ministerios. No obstante, aseguró que, junto con su equipo, preparará y remitirá a la Junta Municipal el informe requerido dentro del plazo establecido.