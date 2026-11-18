El juramento se dio en una sesión extraordinaria exprés de la Cámara Alta presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC). Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, pidió el cierre del debate y la votación sin mayor trámites. Ramón Retamozo (ANR) apoyó la moción ya que durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, todos hicieron el uso de la palabra y expusieron sus decisiones tomadas.

En la votación del pleno, Cantero recibió el voto de 35 senadores a favor, tres en contra (Yolanda Paredes, Faisal Huespe y Lucía Mendoza de Cruzada Nacional) y la abstención de Ever Villalba (PLRA).

Reunión previa en Constitucionales

Justamente, Cantero acudió previamente a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, instancia que le dio el visto bueno para completar el periodo 2023-2028 que dejó vacante la renuncia de Emiliano Rolón.

Antes de que terminara la reunión, el titular de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), ya la había convocado a jurar esta misma tarde a las 17:00. Cantero fue fiscal adjunta de Villa Hayes.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Javier Zacarías Irún (ANR, HC), dictaminó a favor del juramento de Alba Rocío Cantero como fiscal general del Estado interina. La única en votar en contra, como miembro de la comisión, fue la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) pero Ever Villalba (PLRA) también se expresó sobre la supuesta inconstitucionalidad del trámite.

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Durante su alocución ante la comisión, Cantero argumentó que le corresponde asumir el cargo porque, si bien existen 20 fiscales adjuntos, solo tres pertenecen al fuero penal y su designación data de 2015, mientras que los demás fueron nombrados en 2020 y 2025. Posteriormente, fue invitada a abandonar el recinto para que continuara el debate entre los legisladores.

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¿Hasta cuándo ejercerá Alba Rocío Cantero al frente del Ministerio Público?

El senador Líder Amarilla (PLRA) se expresó a favor de que jure, pero dejando establecido que su mandato se extienda hasta completar el periodo constitucional de 2028. En la misma línea se pronunciaron Eduardo Nakayama (PLRA) y Mario Varela (ANR, disidente).

Por su parte, Derlis Maidana (ANR, HC) mocionó por el dictamen favorable y expresó su voto de confianza hacia la agente del Ministerio Público.

¿Qué postura tuvieron los senadores sobre la constitucionalidad del juramento?

Durante la sesión, el senador Ever Villalba (PLRA) pidió a sus colegas no atropellar la Constitución Nacional con un trámite acelerado. Sin embargo, Rafael Filizzola (PDP) sostuvo que la salida más compatible con la Carta Magna era precisamente permitirle jurar para que complete el periodo 2023-2028.

Antes de que concluyera el debate en comisión, el presidente del Senado, Basilio Núñez, oficializó la convocatoria para tomar juramento a Cantero.