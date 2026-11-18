Con el objetivo de justificar la excesiva demora de la Fiscalía para investigar las presuntas irregularidades del expresidente Santiago Peña-que derivaron en el escándalo de Ueno Bank- , el saliente fiscal general trajo a colación los reportes de las principales instituciones encargadas del control financiero, las cuales no detectaron anomalías en su momento.

El primer caso abordado por Rolón en las siete hojas de su descargo es la serie de llamativos hechos denunciados hace un año en ABC Color, conocidos como “Los Sobres del Poder”. El caso fue revelado por Luz Candado, excoordinadora de la Presidencia de la República que brindó información clave sobre presuntas irregularidades en torno a la familia presidencial.

A raíz de los graves hechos expuestos por nuestro diario a partir del 16 de septiembre de 2025, abogados y parlamentarios denunciaron penalmente al expresidente Santiago Peña Palacios, precisamente ante la inacción fiscal.

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Hoy, el exmandatario cumple prisión preventiva en la prisión militar de Viñas Cue, medida dictada en el proceso que afronta por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, junto a exdirectores del Banco Central del Paraguay (BCP).

Al respecto, Rolón dijo que en septiembre de 2025 dispuso la apertura de una investigación penal conocida públicamente como “Sobres del Poder” cuya tramitación fue asignada al agente fiscal Jorge Arce.

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Análisis del BCP, de la Seprelad y de la Contraloría no reportaron irregularidades

“En el desarrollo de dicha investigación, la representación fiscal promovió la obtención de información de organismos públicos especializados, entre ellos el Banco Central del Paraguay (BCP), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Contraloría General de la República (CGR), a efectos de contar con elementos técnicos que permitieran examinar las operaciones, movimientos y antecedentes patrimoniales relacionados con los hechos denunciados”, refirió Rolón.

Asimismo, agregó que los informes y antecedentes recibidos debían ser valorados en función de su contenido, alcance y pertinencia respecto de las hipótesis delictivas investigadas.

“En ese contexto, los análisis preliminares remitidos no reportaron indicadores de lavado de activos en los términos examinados, circunstancia que debía ser considerada en la evaluación objetiva de las líneas investigativas”, argumentó.

Rolón destacó como un antecedente de particular relevancia institucional el examen de correspondencia patrimonial practicado por la Contraloría General de la República respecto del entonces presidente de la República, Santiago Peña Palacios, a raíz de una denuncia formulada por legisladores de la oposición.

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El exfiscal subrayó que, en su respuesta al Ministerio Público remitida en mayo pasado, los auditores de la Contraloría no identificaron irregularidades en el ámbito patrimonial sometido a verificación.

“Este antecedente debe ser comprendido en su verdadera dimensión institucional y procesal. La verificación de correspondencia patrimonial constituye una actuación técnica comprendida dentro de las atribuciones constitucionales y legales de la Contraloría General de la República, organismo encargado del control de las actividades económicas y financieras del Estado y de la fiscalización del patrimonio público en los términos de sus competencias”, indicó.

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“Por consiguiente, el Ministerio Público recibió y valoró el resultado de un procedimiento técnico realizado por el órgano constitucionalmente competente en esa materia, cuyo pronunciamiento no identificaba irregularidades patrimoniales. En ausencia de nuevos elementos objetivos que permitieran controvertir esa conclusión o sustentar una hipótesis penal distinta, dicho antecedente incidió necesariamente en la valoración de la viabilidad de continuar aquella línea específica de investigación”, acotó.

Fiscalía tardó más de 1 año solo para llamar a declarar a testigo clave

Aunque los reportes de los órganos de control no arrojaron irregularidades, nada impedía que -ante la gravedad de los hechos expuestos- la Fiscalía impulsara una exhaustiva investigación, en vez de limitarse a recibir informes oficiales.

De hecho, la Fiscalía tardó más de 1 año y dos meses para llamar a prestar declaración testifical a Luz Candado, a sabiendas de que la testigo cuenta con un grave problema de salud, cuando este debió ser uno de los primeros actos investigativos si realmente tenía interés en descubrir la verdad.

Hoy, a la luz del descalabro financiero destapado con el caso Ueno Bank, corresponde a la Fiscalía determinar si estos reportes favorables —que, según Rolón, mermaron el avance de la investigación en sus inicios— fueron parte de una componenda interinstitucional organizada desde la Presidencia para asegurar la impunidad.

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De hecho, hay varios exdirectores del BCP, entre elos el propio extitular Carlos Carvallo y el exsuperintendente de Bancos Holger Insfrán presos y procesados junto a Santiago Peña por presunta asociación criminal y otros delitos.

Ahora, ante la magnitud de las irregularidades detectadas, el contralor Camilo Benítez confirmó que ampliarán el examen a los bienes del expresidente Peña y solicitaron informes sobre la esposa, Leticia Ocampos; los hijos Gonzalo y Constanza Peña; y la nuera del mandatario, Serenella Argaña.

Desde la Seprelad, a cargo de la exfiscala Liliana Alcaraz -nombrada por Peña- nada se sabe.