Rocío Cantero fue electa fiscal general interina por la Cámara de Senadores con un total de 35 votos a favor, el rechazo de la bancada de Cruzada Nacional y la abstención de Ever Villalba (PLRA).

Culminará así el periodo 2023-2028 que dejó vacante Emiliano Rolón, quien renunció a la titularidad del Ministerio Público ante su inminente destitución por juicio político, tras ser cuestionado por ignorar denuncias sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Santiago Peña y por retrasar allanamientos a la mansión del expresidente en San Bernardino y a locales del Grupo Ueno y del Grupo Vázquez.

Lea más: Senado elige a Alba Cantero como fiscal general interina hasta el 2028 en medio de cuestionamientos legales

¿Cómo fue elegida Alba Rocío Cantero y por qué renunció Emiliano Rolón?

Luego del juramento, Cantero dirigió un breve mensaje a la ciudadanía y ante los congresistas. Afirmó que asume esta alta responsabilidad “en un momento particularmente delicado para nuestro país y para las instituciones de la República”. Aseguró ser plenamente consciente del desafío, pero manifestó tener la firme convicción de que “debemos garantizar la continuidad institucional, el funcionamiento del Ministerio Público y el cumplimiento irrestricto de la ley”.

¿Qué prometió la nueva fiscal general interina sobre las investigaciones en curso?

Respecto al rumbo de las futuras pesquisas, expresó “con absoluta claridad que mi compromiso será con la Constitución Nacional, con las leyes y fundamentalmente con el pueblo paraguayo”. Sostuvo además que “las investigaciones deberán continuar con seriedad, objetividad, independencia y absoluto respeto del debido proceso. La ley debe ser igual para todos sin importar nombres, cargo o poder”.

¿Cuál será la postura del Ministerio Público respecto a su independencia?

“Tengo la firme convicción de que la independencia del Ministerio Público debe reflejarse en cada acto, en cada actuación y en cada decisión que tomamos”, aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que “esta responsabilidad no se trata de iniciar una gestión personal, sino de preservar una institución que está por encima de todos nosotros y debe responder únicamente a la Constitución y a la ley”. “Durante el tiempo que me corresponda estar frente al Ministerio Público, ese será mi compromiso y mi deber”, sentenció.

¿Qué trayectoria tiene Alba Rocío Cantero dentro de la Fiscalía?

En el plano personal, recordó que dedicó gran parte de su vida profesional a la institución. “Conozco sus fortalezas, sus dificultades, pero sobre todo conozco el compromiso de tantos agentes fiscales y funcionarios que trabajan diariamente al servicio de la justicia, muchas veces sin conocer feriados, 24/7, cuando las circunstancias lo ameritan”, señaló. Sostuvo que “esa trayectoria me permite afrontar este desafío con experiencia, responsabilidad y firmeza”.

Inició su alocución agradeciendo a Dios y a la fe que la sostiene: “Ruego me dé fortaleza y templanza para cumplir a cabalidad este compromiso que asumo hoy”. También agradeció a su familia por su amor incondicional y continuo apoyo a lo largo de su vida. “Papi, en nombre de mamá que está en el cielo, prometo honrar esta gestión con los valores que he recibido de ustedes”, se comprometió.

“Hoy es el día al que toda persona que haya hecho una carrera fiscal desea llegar. Hoy es el día que voy a recordar mañana, y el compromiso ante ustedes y ante la ciudadanía prometo honrarlo todos los días hasta el final de mi gestión”, finalizó.