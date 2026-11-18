Tras darse a conocer la renuncia del exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón, referentes de la oposición señalaron que los próximos en la lista deberían ser el contralor general reelecto, Camilo Benítez, y el subcontralor electo, Armindo Torres, ambos afiliados a la ANR.

Uno de estos legisladores fue Vaesken, quien recordó que en el caso de Torres, este incluso se desempeñaba como director de Declaraciones Juradas de la Contraloría y aseguró que, por esa gestión, fue premiado con su cargo actual.

“El contralor y el subcontralor también son responsables de esta situación”, aseveró el parlamentario liberal al referirse al rol de los organismos de control.

¿Cuál fue el rol de Armindo Torres en el caso de las declaraciones juradas de Santiago Peña?

Vaesken sostuvo incluso que Torres fue recompensado por el exmandatario —actualmente preso— con el cargo de subcontralor. “Porque él fue director de Declaraciones Juradas, quien blanqueó a Santiago Peña y su premio fue ponerle como contralor adjunto”, afirmó el diputado.

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Asimismo, insistió en que tanto Benítez como Torres forman “parte del Club de Amigos” que brindaba protección política e institucional a Peña.

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¿Apoyará el PLRA un juicio político contra las autoridades de la Contraloría?

Consultado sobre si el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) acompañaría un eventual juicio político contra ambas autoridades de la Contraloría General de la República (CGR), Vaesken indicó que tanto el Consejo Parlamentario como el Directorio de su agrupación ya tomaron una postura al respecto.

Según explicó, resolvieron que, una vez superada la instancia contra Emiliano Rolón, también se debía exigir la renuncia o destitución de Benítez y Torres.