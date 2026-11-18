Acorralado por la tormenta que desató la caída de Ueno Bank, Justo Zacarías Irún dejó este miércoles la Dirección General de Itaipú Binacional, lado paraguayo. Como despedida, compartió una extensa carta en la que asegura marcharse con “la conciencia tranquila” y la sensación del “deber cumplido”.

El relevo se oficializó mediante el Decreto N° 7242 firmado por el presidente Pedro Alliana, que designa en carácter interino al ingeniero Hugo Osvaldo Zárate Chávez, ad referéndum del acuerdo constitucional del Senado.

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Lejos de hacer autocrítica por haber expuesto los recursos de Itaipú en una entidad que terminó desapareciendo, Zacarías Irún dedicó parte de su descarga a defender su gestión administrativa y a victimizarse ante los cuestionamientos periodísticos y ciudadanos.

“Quiero dejar algo muy claro: no he incumplido ninguna norma interna ni he dejado de hacer lo correcto. Siempre actué con responsabilidad, respeto por las reglas y plena conciencia de mis deberes”, escribió el exdirector. Subrayó que, frente a “los relatos construidos con mentiras y medias verdades, se impondrán los datos certeros”.

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En un tono de balance de gestión tras poco más de tres años y cien días en el cargo, Irún enumeró las inversiones sociales impulsadas durante su administración y citó la entrega de ambulancias, patrulleras, equipos para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), obras de empedrado bajo el Plan 1000 y refacciones escolares.

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Asimismo, envió saludos a los funcionarios de la hidroeléctrica, del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), de la Fundación Tesãi y a su par brasileño, Enio Verri.

El guiño político a Pedro Alliana

Justo Zacarías dedicó parte de su carta al presidente Pedro Alliana, quien asumió el Ejecutivo tras la destitución y detención de Santiago Peña. “Mi querido amigo Pedro Alliana fue fundamental para que se me diera la oportunidad de estar al frente de esta institución. Le digo que, aunque ya no ocupe este cargo, seguiré apostando a que él nos conduzca hacia un Paraguay mejor en estos tiempos difíciles”, expresó.

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La propia binacional tuvo que admitir que al 3 de noviembre, fecha en que el Banco Central del Paraguay (BCP) decretó la intervención y resolución de Ueno, mantenía atrapados en la entidad bancaria la friolera de US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones. La operación quedó bajo la lupa pública y técnica debido a que Ueno Bank apenas contaba con 13 meses de licencia bancaria cuando recibió los recursos, violando abiertamente la Instrucción de Procedimiento IP 02 de Itaipú, que exige un mínimo de cinco años de experiencia en el mercado paraguayo.