Consultado sobre si el presidente Pedro Alliana le ofreció dirigir la Itaipú Binacional, el senador cartista Gustavo Leite prefirió no dar detalles y evitó confirmar o desmentir la versión.

Sin embargo, ante la posibilidad de dejar su banca para asumir la conducción de la hidroeléctrica, respondió con una frase contundente: “Me quedo en el Senado”.

La consulta también apuntó a la posibilidad de que pudiera asumir la titularidad de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Sobre este punto, el senador mantuvo la misma postura y evitó confirmar las versiones.

“No tengo comentarios al respecto”, remarcó al ser consultado sobre si efectivamente existió un ofrecimiento para dirigir alguna de las dos entidades binacionales.

Lea más: Posible pérdida de millonarios recursos en Ueno Bank de la Itaipú generarían cambios en la Binacional

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gustavo Leite y los rumores sobre la dirección de Itaipú

Mientras Leite evita pronunciarse sobre las versiones, otro nombre aparece entre los posibles candidatos para asumir la dirección paraguaya de Itaipú: el ingeniero eléctrico Hugo Osvaldo Zárate Chávez.

Zárate Chávez se desempeña como director técnico del lado paraguayo de la binacional desde agosto de 2023. Según los rumores, podría asumir la máxima representación paraguaya en la entidad, en reemplazo de Justo Zacarías Irún.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre un eventual cambio en la conducción de Itaipú ni sobre las versiones que involucran a Leite y Zárate Chávez.

Itaipú también enfrenta cuestionamientos por Ueno Bank

En paralelo, la binacional enfrenta cuestionamientos desde el lado brasileño por los depósitos de dinero de Itaipú en Ueno Bank.

Lea más: Itaipú violó su regla de cinco años de antigüedad para meter plata en Ueno Bank, según CNN

La entidad financiera se encuentra en un procedimiento de resolución, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) detectara su insolvencia.