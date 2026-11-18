La Junta Municipal de Luque en la última sesión resolvió interpelar a Diana Orrego, directora de Gestión y Desarrollo de las Personas, y Antonio Hermosilla, director de Asuntos Jurídicos.

La interpelación fue aprobada por siete votos a favor y cuatro en contra, con el respaldo de concejales liberales y colorados, algunos de ellos eran parte del pacto azulgrana en la era de Carlos Echeverría.

La interpelación está prevista para mañana, en una reunión de la comisión asesora del legislativo luqueño. La decisión dejó al descubierto la división dentro de la bancada colorada en la Junta Municipal, pues cuatro ediles responden aún a Echeverría y solo cuatro al nuevo intendente Hugo Farías.

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Concejales del pacto azulgrana

Según trascendió, principalmente los concejales colorados; Juan Ángel Marecos, Arnaldo Baeza y la liberal Francisca Franco, quienes volvieron a ser electos, son los que están molestos por el “recorte” que hizo el intendente Hugo Farías con los contratados.

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Según nuestras fuentes quedaron afectados los funcionarios que ingresaron en la era Echeverría como cupo político del cuestionado “pacto azulgrana”; muchos ya fueron desvinculados y a otro grupo también alcanzará en días más.

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Diana Orrego había indicado que las desvinculaciones se realizan dentro del marco de la legalidad. Los contratos fenecen el 31 de diciembre.

Según nuestras fuentes estos contratados, fruto del pacto azulgrana, representan una carga al contribuyente de G. 850.000.000 al mes.