Intendente de Luque entrega dirección a funcionario rajado por “apriete”

El intendente de Luque Hugo Farías dio a conocer la nómina de sus nuevos directores y resultó llamativo que la Dirección de Turismo fuera entregada a Pablo Pedrozo, quien en el 2023 fue destituido por el entonces intendente Carlos Echeverría.

Según los antecedentes, Pablo Pedrozo ocupaba el cargo de jefe de Gabinete en la gestión Echeverría, y en un audio viralizado, se lo escuchó exigiendo a un funcionario despedido que le dé el 50% de la indemnización que le correspondía “para agilizarle el cheque”. Tras el escándalo, Pedrozo fue destituido en julio del 2023.

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Luego, el político colorado mantuvo un perfil bajo; sin embargo, en las elecciones pasadas intentó ocupar una banca en la Junta Municipal, pero no tuvo el respaldo popular.

Al no llegar a la Junta Municipal, el intendente Hugo Farías le dio como “premio consuelo” la Dirección de Turismo, con un sueldo cercano a los G. 10.000.000.

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De candidato a jefe de los PMT

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Otro que recibió un cargo de consuelo fue Mario Pineda, quien intentó ocupar también una banca en la Junta Municipal de Luque, pero tampoco obtuvo el respaldo popular.

Hugo Farías designó a Pineda como jefe en la Dirección de Tránsito con un salario superior a los Gs. 8.000.000.

El excandidato a concejal estará a cargo de un departamento sumamente cuestionado por las innumerables denuncias de pedidos de coimas y los aprietes de los Policías de Tránsito luqueño.

Otro que logró ubicarse con salario municipal es Nelson Canatta, quien fue precandidato a concejal en la Lista de Hugo Farías en las internas, pero ni siquiera pasó el primer filtro ciudadano.

Canatta fue designado titular de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Mercados y su salario rondaría los G. 8.000.000, según fuentes municipales.