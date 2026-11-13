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Política
13 de noviembre de 2026 - 15:58

Comenzó purga de contratados en la Comuna de Luque

Hugo Farias (ANR-HC), precandidato a intendente de Luque.
Hugo Farias (ANR), intendente de Luque. gentileza/FacebookHugoFarias

Carlos Echeverría (ANR) sostuvo a 809 contratados durante su gestión y ahora el intendente Hugo Farías (ANR) anunció que dará tijerazo a la nómina. Adelantó que los planilleros serán los primeros en ser rajados de la Municipalidad de Luque.

Por ABC Color
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El intendente de Luque, Hugo Farías (ANR) prosigue con su plan de “reestructuración de personal”, y anuncia una intensa purga de la nómina de contratados.

Desde el miércoles, varios funcionarios municipales contratados comenzaron a recibir notificaciones de rescisión de servicio.

Le más: Luque: Nueva Junta Municipal decidirá “despilfarro” con dinero de contribuyentes

Según los datos, durante la gestión del ahora exintendente Carlos Echeverría la Municipalidad de Luque mantenía cerca de 1.100 funcionarios, de los cuales 289 son nombrados y 809 son contratados.

Diana Orrego, actual directora de Talento Humano, es la encargada de llevar adelante el proceso de purga y adelantó que los primeros afectados serán los funcionarios cuyos contratos fenezcan el 31 de diciembre.

Planilleros serán barridos

Los únicos cuyos contratos serían renovados son los que prestan servicio en Aseo Urbano y, en especial, los que ingresan de madrugada y se encargan de la limpieza de la ciudad.

Lea más: Intendente de Luque entrega dirección a funcionario rajado por “apriete”

Durante la gestión de Echeverría se habló mucho del planillerismo, por lo que desde la administración actual se adelantó que se pondrá un freno.

Una de las medidas para combatir el planillerismo es la reestructuración del sistema de marcación, cuyo uso será obligatorio, y los que incumplan serán denunciados.

Antes, Farías también ya barrió con los hurreros comisionados que estaban en la Municipalidad de Luque durante la gestión de Echeverría.

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