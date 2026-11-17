El expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos señaló que la margen brasileña de Itaipú Binacional cuestionó la colocación de fondos de la representación paraguaya en Ueno Bank, por presuntos incumplimientos de las normas internas de la binacional. Advirtió que el caso puede interpretarse como un quiebre de la institucionalidad de la entidad y que puede perjudicar a Paraguay en futuras negociaciones con Brasil.

Duarte Frutos agregó que se enteró del pronunciamiento brasileño a través de una publicación de CNN Brasil que, según relató, el comunicado cuestiona que la margen paraguaya de Itaipú haya colocado recursos financieros en Ueno Bank, pese a las disposiciones que regulan estas operaciones.

“Ayer estuve viendo que Itaipú, lado brasileño, saca un comunicado, yo me enteré por CNN, condenando que Itaipú, lado paraguayo, haya colocado fondos de Itaipú en Ueno Bank, violando todos los reglamentos”, manifestó en declaraciones a la 1020 AM.

Para el exmandatario, la controversia excede la colocación de recursos financieros en un banco y afecta directamente el funcionamiento institucional de la binacional. “Entonces, ¿qué significa eso? Romper la institucionalidad”, preguntó.

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Nicanor cuestiona calificación de Ueno

Duarte Frutos también puso en duda los argumentos utilizados para justificar los depósitos en la entidad financiera, particularmente las referencias a su calificación de riesgo y a las evaluaciones del Banco Central del Paraguay (BCP).

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“Todos alegan, los responsables de haber colocado los fondos públicos a Ueno, que tenía triple A, que el Banco Central (avaló), pero fue una farsa. ¿Cómo creer que va a tener triple A un banquito que surgió de una fusión de grandes deudas?”, cuestionó.

El expresidente responsabilizó políticamente al gobierno de Santiago Peña por lo ocurrido y se refirió a las acusaciones de asociación criminal vinculadas al caso.

“Esa fue la farsa y esa es la responsabilidad del presidente Peña, que hoy tiene la calificación que creo no está fuera del lugar, asociación criminal”, manifestó.

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Advierte consecuencias para el Anexo C

El exmandatario también alertó sobre las consecuencias que el deterioro institucional de Itaipú puede tener para Paraguay en su relación con Brasil. Recordó que el país debe encarar negociaciones sobre el Anexo C del Tratado y advirtió que el escándalo puede debilitar su posición frente al socio brasileño.

“Si Itaipú sigue operando de esta manera y tiene ahí buitres sobrevolando la institución, no vamos a resolver el problema y no vamos a tener autoridad moral para negociar el Anexo C y otras cosas con el Brasil”, advirtió.

Pese a sus cuestionamientos, Duarte Frutos manifestó confianza en que el presidente Pedro Alliana impulse cambios en la conducción paraguaya de la binacional para recuperar su institucionalidad.

“Pero yo confío que el presidente Pedro Alliana, al ser consciente de esta situación, justamente está evaluando la persona adecuada que vaya a ocupar la dirección de Itaipú”, señaló.

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Los depósitos en Ueno Bank

Las declaraciones se produjeron tras la investigación de CNN Brasil sobre las colocaciones de fondos de Itaipú en Ueno Bank. El informe señala que la margen paraguaya habría autorizado las operaciones pese a que la entidad financiera no cumplía con el requisito de cinco años de experiencia bancaria en el mercado paraguayo, establecido en el apartado 5.3.2 de la Instrucción de Procedimiento IP 02.

La publicación destaca que Ueno Bank obtuvo su licencia bancaria en diciembre de 2023 y que comenzó a operar con Itaipú en enero de 2025, por lo que no alcanzaba la antigüedad exigida.

Al 3 de noviembre de 2026, Itaipú mantenía en la entidad financiera US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones, según los datos consignados en la investigación.

La situación se agravó luego de que el Banco Central del Paraguay resolviera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido, luego de los ajustes realizados a su balance.