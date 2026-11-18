A instancias del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR), y de su colega Lilian Samaniego (ANR, HC), la Cámara Alta aprobó hoy un proyecto de resolución mediante el cual expresa “su profunda preocupación” por los fondos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) depositados en Ueno Bank, entidad actualmente intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP), “los cuales son producto de la última colecta nacional realizada el pasado mes de octubre”.

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¿Cómo impacta la retención de los G. 2.000 millones en los cuarteles?

En otro artículo del documento aprobado, el pleno insta al BCP y a los interventores designados en la citada entidad bancaria a arbitrar los mecanismos administrativos y legales necesarios para salvaguardar y permitir la pronta restitución de los recursos. El objetivo, según argumentaron, es garantizar la operatividad de casi 140 cuarteles del CBVP en todo el país.

Los legisladores indicaron que los bomberos tenían depositados más de G. 2.000 millones, monto resultante de la última colecta nacional “que habría culminado el mes pasado, el cual fue fruto del aporte solidario de la ciudadanía”.

¿Quién autorizó el depósito de los bomberos voluntarios en Ueno Bank?

Por su parte, Lorena Canan, presidenta del CBVP, realizó varias aclaraciones respecto a la denuncia del senador Líder Amarilla (PLRA), reproducida previamente por nuestro medio.

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El legislador liberal había señalado que el responsable de depositar los fondos del Cuerpo de Bomberos en Ueno Bank era Carlos Torres Alujas; quien fue titular del ente del 31 de diciembre de 2023 hasta el 3 de enero de 2024. Sin embargo, tanto Canan como el propio Torres desmintieron que este último sea responsable por la colocación de fondos.

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¿Cuál es el origen real de los G. 2.000 millones retenidos en la entidad?

Canan agregó que las cuentas bancarias de la institución no responden a colocaciones discrecionales “ni recientes” en dicha entidad, sino que fueron abiertas hace varios años en el entonces Visión Banco.

Lea el documento:

Según explicó, el CBVP mantuvo “una larga y transparente” relación administrativa y operativa con Visión Banco destinada exclusivamente a la gestión de sus recursos y colectas institucionales.

“Tras el proceso de fusión por absorción de Visión Banco por parte de Ueno Bank, dichas cuentas continuaron operando por mera sucesión bancaria institucional”, alegaron desde la directiva.

Finalmente, desde el CBVP agregaron que el dinero depositado en las cuentas de Ueno corresponde a fondos genuinos obtenidos mediante colectas y actividades de recaudación realizadas por las distintas compañías de la institución (aporte ciudadano).

Recalcaron, además, que ninguna parte de ese monto proviene de fondos públicos, ya que las transferencias estatales se acreditan habitualmente en el Banco Nacional de Fomento (BNF).