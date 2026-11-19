El movimiento político Tetãgua Sapukái mediante un comunicado indicó que Santiago Peña no es el único responsable del escándalo financiero desatado con la caída de Ueno Bank, la retención de fondos públicos y de ahorristas privados.

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“El señor Peña es solo el iceberg, pues desde hace décadas un equipo político económico financiero se instaló para esquilmar a país”, reza parte del comunicado del grupo político cuyo presidente es Wulfram González.

Asimismo desde el movimiento político lamentó la lentitud del Ministerio Público que otorgó mucho tiempo para que el esquema corrupto pueda borrar evidencias importantes.

Juicio para Camilo Benítez

Por otro lado, indicaron que el actual presidente Pedro Alliana también es cómplice del esquema que estafó a ahorristas y se quedó con el dinero público y privado.

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Agregaron en su comunicado que no basta con la salida de Santiago Peña, la renuncia de Emiliano Rolón, también se debe enjuiciar al contralor Camilo Benítez.

“Pedro Alliana no registra mayor impulso en destrabar la crisis instalada siendo cómplice con lo sucedido (...) es la gran responsabilidad del contralor Camilo Benítez, en la falta de asumir la denuncia de lo que se veía que derivaría al gran golpe financiero”, dice otra parte del comunicado.