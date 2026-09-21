“Lucha interna del cartismo responde únicamente a distraer”, señalan desde Tetagua Sapucai

El Movimiento Nacional Tetagua Sapucai —integrado por exlegisladores, jefes militares en situación de retiro y profesionales de diversos sectores— denunció a través de un comunicado que la disputa interna del oficialismo con miras a las elecciones presidenciales del año 2028 no es más que una maniobra de distracción frente a la crisis que atraviesa el país.

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Como ejemplo del deterioro institucional, citaron el caso “patético” del Ministerio de Educación tras la divulgación del informe de las pruebas PISA sobre la evaluación del conocimiento de los educadores y el bajo nivel en el que se sitúa Paraguay, “deshonrando lo más noble que es el transmitir conocimiento para fortalecer y levantar el pensamiento de un país como el nuestro en vías de desarrollo”.

Asimismo, señalaron que las modificaciones en el gabinete también buscan desviar la atención de las deficiencias de fondo. Criticaron la situación de “la salud por más cambios de nombres, como se hizo en estos días” tanto en el Ministerio del ramo como en el Instituto de Previsión Social (IPS). En ese sentido, remarcaron que el actual titular de la cartera sanitaria, doctor Isaías Fretes, durante su gestión al frente de la previsional se la pasó “solamente destapando escándalos pero casi nada de solución”.

Deterioro del poder adquisitivo y abandono campesino

Desde la organización remarcaron que estos problemas se suman al deterioro sostenido de la calidad de vida de la población, provocado por un bajo nivel salarial que resulta insuficiente para cubrir el costo de vida actual en rubros sensibles como medicamentos, atención médica y educación escolar y universitaria, sea del sector público o privado.

Advirtieron que tanto el sistema político como la infraestructura pública, diseñados desde hace más de un siglo, solo benefician a unos pocos en perjuicio de la mayoría. A su vez, cuestionaron que la “falsa dirigencia”, especialmente del oficialismo cartista, no ejecute acciones para recuperar los millonarios fondos del IPS depositados en la banca privada, en particular en Ueno Bank.

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En el sector rural, lamentaron el “abandono del sector campesino” al no ofrecerse soluciones al problema de la tierra, a la comercialización agrícola a precios justos ni a la asistencia técnica, denunciando la ausencia del Estado “liderado por el desgobierno cartista”.

Brecha tecnológica

“El Paraguay del siglo XXI, en su deber ser tendría que estar acorde con el desarrollo tecnológico que exige el nuevo siglo, muy lejos estamos de esos por causa ‘de los negocios’ en pro del bolsillo del desgobierno cartista, no les interesa sino únicamente sacar ventaja del país”, expresaron en el pronunciamiento.

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El documento lleva las firmas de Carlos Miguel E. Duarte Torres (líder nacional), Wulfran González Degli Uberti (presidente) y Nathalia Samanta Romero Muñoz (apoderada). Figuran además entre los firmantes el Gral. (R) Dr. Rogelio Cano Mendoza, el Gral. (R) Lic. Calixto Moral Ortega, José María Melgarejo Duarte, el informático José Tomás Decout y Ricardo Martínez, entre otros referentes del movimiento.