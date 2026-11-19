Mientras el cartismo y la disidencia colorada blindan en el Congreso al contralor general de la República, Camilo Benítez, sectores de la oposición cuestionan que la institución haya validado el crecimiento patrimonial de Santiago Peña hace seis meses y que, actualmente, sus autoridades busquen evitar un juicio político.

En mayo último, medio año antes del cierre de Ueno Bank, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un informe sobre el examen de correspondencia realizado a los bienes del exmandatario.

¿Cuál fue el rol de Armindo Torres y Camilo Benítez en el informe anterior?

En una entrevista concedida a ABC TV en aquel momento, el entonces director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, confirmaba que el documento descartaba irregularidades en las cuentas del entonces presidente, sobre quien pesaba una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito presentada el año anterior. Posteriormente, el Congreso de mayoría oficialista reeligió a Camilo Benítez como contralor y designó a Torres como subcontralor.

¿Qué denunció Rafael Filizzola sobre el aumento patrimonial de Santiago Peña?

Legisladores de la oposición expresaron su rechazo al respaldo político que reciben Benítez y Torres por parte del oficialismo. Al respecto, el senador Rafael Filizzola (PDP), en su cuenta de X criticó que en su momento “dijeron que era normal que alguien se enriquezca en pocos años en 2.400%”. Asimismo, el parlamentario sostuvo que tanto Benítez como Torres “le blanquearon a Peña a cambio de una reelección inconstitucional al primero y el nombramiento como subcontralor al segundo”.

Para el senador, ambas autoridades “ahora fingen demencia y se suben al carro. Si hubieran hecho su trabajo esto no habría pasado”.

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¿Cuánto tiempo durará el nuevo examen de correspondencia de la Contraloría?

Las declaraciones de Filizzola se producen luego de que la Contraloría anunciara el inicio de un nuevo examen de correspondencia patrimonial que abarcará tanto a Santiago Peña como a sus familiares, un proceso de auditoría que podría extenderse hasta por tres meses.