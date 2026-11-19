El Ejecutivo prepara dos mecanismos para hacer frente a las consecuencias de la crisis financiera generada por Ueno Bank.

Por un lado, impulsa un proyecto de ley que permitirá la administración temporal de empresas vinculadas al Grupo Vázquez, propietario de Ueno y, por otro, el Banco Central del Paraguay (BCP) lanzó una medida para facilitar la renovación, reestructuración y refinanciación de deudas de mipymes y otras empresas afectadas.

En una conferencia de prensa desarrollada en Mburuvicha Róga, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, explicó que el proyecto de ley plantea la creación de un mecanismo de administración temporal de sociedades vinculadas al Grupo Vázquez.

La propuesta contempla una herramienta de carácter excepcional, que dejará de estar vigente una vez que se resuelva la situación. “Esta es una ley específica, que, una vez que se termine de resolver, la misma se extingue”, dijo.

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Cómo funcionaría la administración de empresas del Grupo Vázquez

Explicó que la iniciativa prevé la conformación de un consejo integrado por distintas entidades del Ejecutivo y la designación de un administrador temporal, cuyo salario será cubierto con el flujo de las empresas del Grupo Vázquez.

Afirmó que el objetivo de esta iniciativa es mantener operativas aquellas firmas del holding que sean rentables, salvaguardar el patrimonio y proteger a los trabajadores afectados.

“El administrador va a poder dar respuestas mucho más rápidas a todas las afectadas de las empresas vinculadas”, dijo.

Añadió que este mecanismo apunta a brindar respuestas a trabajadores, proveedores y otros actores que forman parte del ecosistema empresarial afectado.

Ejecutivo busca dar respuestas a trabajadores y proveedores

Riquelme insistió en la necesidad de diferenciar a los afectados por Ueno Bank de aquellos perjudicados por empresas del Grupo Vázquez, entre quienes se encuentran trabajadores, proveedores y otros actores. La propuesta forma parte de las medidas que el Ejecutivo está elaborando para hacer frente a la crisis financiera derivada de la situación de Ueno Bank.

El ministro señaló que solicitan celeridad al Congreso para el tratamiento del proyecto, de modo que el eventual administrador pueda evaluar la situación de cada empresa y determinar si corresponde liquidar puestos de trabajo o mantener las firmas en funcionamiento.

“Cada empresa tiene una realidad distinta, entre lo que es el funcionamiento, la rentabilidad y la cantidad de gente que trabaja. Entonces, las decisiones se tienen que tomar empresa por empresa. Hay algunas empresas que seguramente van a ir a quiebra, que esos empleados van a tener la resolución con el mecanismo tradicional de quiebras, y otras empresas que se van a terminar vendiendo operativas como para que el dueño pueda tomar el mando”, declaró.

Proyecto ya fue presentado al Congreso

Por su parte, el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, confirmó que el proyecto de ley fue presentado la semana pasada y actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.

“La idea es que no perdamos más tiempo a los efectos que esta ley, si es una solución, se tenga como una herramienta para el caso que sí se deba aplicar. Ese es el objetivo del Ejecutivo”, dijo y señaló que esperan sanción por parte del Congreso.

González aclaró que, en caso de que el proyecto sea aprobado y promulgado, la ley tendría una vigencia de ocho meses. Durante ese periodo, el administrador eventual deberá buscar una solución para las empresas alcanzadas por el mecanismo.

Añadió que la propuesta ya fue socializada con la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y otros gremios.

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Administración temporal tendría una vigencia de ocho meses

En paralelo, el BCP lanzó una medida que permitirá renovar, reestructurar y refinanciar las deudas de mipymes y otras empresas afectadas por la situación de Ueno, según anunció Riquelme.

“Si una empresa tenía un CDA en Ueno y, por otro lado, tenía un préstamo con un vencimiento a corto plazo en otro banco, con esta resolución del BCP va a poder ir al otro banco y pedirle reestructurar esa deuda para no tener que pagar el vencimiento de esa deuda en esta semana o en las próximas semanas”, explicó.

La disposición permitirá a las empresas negociar nuevas condiciones para sus compromisos financieros y postergar vencimientos próximos. Además, según Riquelme, la medida no afectará la categoría crediticia que tienen las firmas en los bancos.

AFD prepara líneas de crédito para mipymes

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) también trabaja en nuevos productos financieros para generar líneas de crédito y garantías destinadas a los bancos, con el objetivo de que puedan desembolsar liquidez a las mipymes durante los meses de alta actividad comercial por las ventas de fin de año, adelantó Riquelme.

“AFD va a acompañar con un producto crediticio para aquellos bancos y cooperativas que trabajan con la AFD y que puedan utilizar los fondos de la AFD para acompañar a estas pymes. Tenemos líneas de créditos de capital operativo que permitan que las pymes no dejen de trabajar y que el circulante siga llegando a las personas y pueden sostener los empleos”, dijo Stella Marys Guillén, presidenta de la AFD, quien precisó que son 50 las entidades financieras que son parte de la red de la AFD.

Más de 1,5 millones de ahorristas recibieron pagos

En cuanto al fondo de garantías, el ministro precisó que contaba con US$ 1.600 millones, de los cuales ya se utilizaron US$ 650 millones para el pago a ahorristas.

Indicó que actualmente se analiza si se continuará recurriendo a ese fondo o si se utilizarán activos de Ueno Bank. “El problema es real y ese fondo de garantías funcionó como para poder dar respuesta rápida a todos los ahorristas”, dijo.

De acuerdo con Riquelme, a través del fondo de garantías ya se realizaron pagos a más de 1.500.000 ahorristas de Ueno.

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Fondo de garantías, “desabastecido”

El ministro sostuvo que la pérdida generada por Ueno es real y que una parte importante de ella está relacionada con los recursos utilizados del fondo de garantías.

“Ese fondo de garantías hoy queda desabastecido con un monto importante”, resaltó.

Asimismo, anunció que los tenedores de bonos también se encuentran entre los afectados por este escenario y aseguró que el Gobierno continuará trabajando para buscar soluciones.

“El mensaje del presidente Pedro Alliana a su equipo claro: trabajo inalcanzable hasta que cada uno de los inconvenientes de los paraguayos sea resuelto”, resaltó Riquelme.