El Registro Unificado Nacional (RUN) identificó hasta ahora 2.331 inmuebles y 160 vehículos a nombre de las personas y empresas inhibidas en la investigación por la caída de Ueno Bank. Así lo informó ayer su directora, Lourdes González, quien advirtió que la cifra puede aumentar.

En el ámbito inmobiliario, documentos y planillas entregadas por funcionarios del Grupo Vázquez a nuestro diario –y que ya están en poder de la Fiscalía– registran 71 pagos realizados por dicho grupo, por G. 61.140 millones entre abril de 2024 y agosto de 2026. Quince de esos pagos fueron en dólares y suman US$ 6.233.023. Además de las lujosas viviendas adquiridaspara los directivos del grupo empresarial, varias de esas propiedades formaron parte activa del esquema.

La refacción de un hotel, la construcción de otro y la compra de un complejo corporativofueron algunos de los proyectos que justificaron créditos de Ueno por decenas de millones de dólares a empresas vinculadas. Según el informe que el Banco Central del Paraguay (BCP) remitió como parte de su denuncia a la Fiscalía, ese dinero no fue a las obras sino que pasó a otras sociedades del grupo.

Lea más: Ueno Bank: dinero hallado en GSR Security sube a G. 15.000 millones, pero faltan G. 3.090 millones

Obras como justificación

El 9 de septiembre de 2025, el Grupo Vázquez pagó US$ 1.000.000 (G. 7.550 millones) con el concepto “Hotel Chaco”. En diciembre de ese año, el grupo escrituró a su nombre los dos lotes del exhotel, en Caballero 285 esquina Mariscal Estigarribia.

El 27 de marzo de 2026, Ueno prestó US$ 10.593.000 a otra empresa, Franede SA, para el “Proyecto Hotel Chaco”. Según el proyecto, el crédito era para refaccionar un hotel que abriría en diciembre de 2026. Franede perteneció al Grupo Vázquez hasta el 30 de junio de 2025, cuando sus acciones pasaron a Mauro Vargas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El BCP lo identifica como funcionario del grupo y familiar de Miguel Vázquez. Según el informe, el mismo día del desembolso el dinero pasó a Vinanzas SA y de ahí a Itti SAECA, que lo usó para “cubrir varios débitos”.

Lea más: Ueno Bank: Senado pide informe sobre los fondos públicos

En Encarnación

El mismo patrón se dio con los G. 314.001 millones que Ueno prestó a Franede, para dos proyectos inmobiliarios, uno de ellos en Encarnación. El Grupo Vázquez está vinculado a importantes edificaciones en esa ciudad, a través de Terravaz SAE, que controla el Shopping Costanera y el complejo Executive Center.

Dentro del shopping funciona el Alula Hotel, operado por Franede SA, que actualmente habría dejado de operar, según reportes locales. Franede también recibió un préstamo de Ueno por G. 95.000 millones, destinado a la construcción einfraestructura del Alula y de otro hotel sobre la calle Palma, en Asunción.

Sin embargo, el informe del BCP constató que los fondos rápidamente fueron transferidos a Vinanzas SA y Grupo Vázquez, y que parte del dinero se utilizó para pagos y cancelaciones de deudas de empresas vinculadas, como Itti.

Lea más: Video: así se ve por dentro el lujoso yate “Zeus” de Miguel Vázquez

El “Puerto Madero”

Otro de los préstamos vinculados ainmuebles es el otorgado a Nuevo Mundo Entertainment SA para el “Puerto Madero de Asunción”. Según el informe del Banco Central del Paraguay, dicha firma le debía a Ueno Bank G. 198.962 millones a julio de 2026, por créditos otorgados a sola firma y sin garantías.

El proyecto se presentó en 2025 como una alianza estratégica con la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), con una licencia por 25 años. Preveía galpones para gastronomía, eventos y un salón de bowling, además de 2.060 cocheras. El costo inicial era de US$ 5.160.508. En 2025 los desembolsos del banco ya llegaban a US$ 7,8 millones.

Lea más: Créditos irrecuperables de Ueno pasaron de 0,10% a 14,49% antes de la crisis

En febrero de 2026 la empresa amplió el presupuesto a US$ 33 millones, un aumento que habría sido concedido, sin cómputos métricos, cotizaciones, contratos ni certificados de avance de obra, según el BCP. El BCP constató que los desembolsos se transfirieron de inmediato o en un plazo muy corto a Itti SAE, Grupo Vázquez SA y Vinanzas SA, empresas vinculadas al banco. Ese dinero se usó para cubrir débitos, sobregiros y cheques.

El titular de la ANNP, Julio Vera Cáceres, aseguró que si bien la ANNP firmó inicialmente el contrato con Nuevo Mundo Entertainment, posteriormente el mencionado grupo empresarial compró la mayoría de las acciones y asumió el control de la empresa. Finalmente, la ANNP anunció que rescindió el contrato y tomó nuevamente el control de los depósitosy estacionamientos del Puerto de Asunción.

Lea más: Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno

Terreno para una antena de Nubicom en Ñemby

El 27 de febrerode 2026, el Grupo Vázquez firmó la compra de un terreno de 9.956 m² en Ñemby a María Teresa Llamosas, Analía Raquel Llamosas Díaz y Óscar Llamosas Díaz (exministro de Economía), por US$ 450.000. Según el contrato, firmado, US$50.000 se depositaron al firmar en una cuenta de Ueno de uno de los vendedores. Otros US$ 250.000 se pagarían en cuentas a nombre de cada hermano, y los US$ 150.000 restantes en certificados de depósito a dos años.

Una planilla interna del grupo registra el pago con el concepto “Hermanos Llamosas para colocar antena NUBICOM”. Esa es la empresa del grupo que tiene una licencia 5G de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y que también recibió préstamos de Ueno. Tras auditar dicha institución, la Contraloría concluyó que no se pudo demostrar que Nubicom cumpliera a tiempo sus obligaciones y recomendó evaluar si corresponde cancelar la licencia.

Lea más: ¿Qué pasó con el “Puerto Madero de Asunción” que la ANNP entregó a un empresario de eventos?

Lujosas propiedades y un quincho de G. 4.400 millones

Mientras Ueno prestaba a sola firma aempresas vinculadas, el Grupo Vázquez compraba un departamento de US$ 1,46 millones en el piso 27 de una torre de Jade Park y pagaba más de G. 1.600 millones en obras en Aqua Village, según facturas enviadas por funcionarios a ABC y entregadas a la Fiscalía.

El 31 de enero de 2025, el Grupo Vázquez firmó con Criscatt SA la compra del departamento Jacarandá 27 Sur del complejo Jade Park, ubicado en el nivel +92,30. La operación incluye tres cocheras y dos bauleras. Dicho complejo se encuentra en la avenida Santísima Trinidad y Congreso de Colombia, en el barrio Santísima Trinidad.

El precio pactado fue de US$ 1.460.000, más un interés del 6% anual sobre el saldo. El contrato fijó una entrega de US$ 500.000 al firmar y cinco cuotas anuales de US$ 180.000, más intereses de US$ 168.000 en total.

Según la planilla del grupo, se pagaron US$ 500.000 el mismo 31 de enero de 2025 y US$ 234.000 el 28 de febrero de 2026, el monto exacto de la primera cuota con sus intereses. El contrato fue firmado por los directores Julio Rey (detenido e imputado) y Bernardo Algorta.

Una ostentosa quinta de G. 12.769 millones

El 10 de diciembre de 2024, el grupo pagó US$ 468.551 por un “terreno Aqua Village”. Según Catastro, el Grupo Vázquez es titular de una unidad de 887 metros cuadrados en ese condominio de Altos.

Ese complejo ya fue allanado por el Ministerio Público el pasado 4 de noviembre. Días antes, allí fue detenido Miguel Frutos Almada, uno de los directivos del banco investigado. Los documentos muestran que allí se estaba construyendo una lujosa casa quinta presupuestada en G. 12.769 millones (US$ 2 millones), que incluía inclusive un sauna. Para ese predio, la empresa constructora BAU SA le facturó al Grupo Vázquez un total de G. 1.687 millones en dos pagos, emitidos en el 2025.

El “quincho” de G. 4.400 millones Según otro documento facilitado por exfuncionarios del Grupo, un “Quincho M.V.”, iba a costar G. 4.000 millones en trabajos más 10% de honorarios G. 4.400 millones en total, de acuerdo al “resumen de aprobados”.

Entre los rubros hay G. 465,8 millones en estructura metálica, G. 282 millones en una cancha de césped, G. 187,2 millones en sonido y acústica y G. 188 millones en paisajismo y un muro verde. También hay árboles exóticos, un horno, empapelado y estacionamiento. A esa fecha se habían cobrado G. 3.843 millones y se pedía un nuevo pago de G. 300 millones. Se desconoce en cuál de las viviendas del grupo iba a ser construido dicho quincho, si en Aqua Village o en la lujosa residencia de Vázquez, ubicada en La Piedad, Asunción.

Lea más: Caso Ueno Bank: buscaban documentos en una mansión de Miguel Vázquez y César Astigarraga en Altos

Unidad en La Escondida II

Otra de las propiedades lujosas adquiridas en los últimos dos años se localiza también en Santísima Trinidad. Se trata de una unidad en el Condominio La Escondida II, que el Grupo Vázquez escrituró a su nombre y cuenta con 396 metros cuadrados construidos. Un mes después, el 25 de junio, los documentos alos cuales tuvimos accesos consignan un pago de US$ 780.000 por esa propiedad.