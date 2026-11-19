El senador Eduardo Nakayama defendió la decisión del Senado de avalar el interinato de Alba Cantero al frente del Ministerio Público, argumentando que la medida respondió a la necesidad de cubrir una laguna jurídica tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández y evitar una maniobra acelerada para copar el cargo.

Consultado sobre las críticas de sectores constitucionalistas que cuestionan la legalidad del interinato y sostienen que correspondía llamar a concurso, Nakayama señaló que la ley orgánica de la Fiscalía no contempla expresamente el escenario de una renuncia.

Por ello, indicó que el artículo 51 sobre inhabilidad fue aplicado para determinar quién debía asumir de manera interina hasta completar el periodo correspondiente.

En ese marco, el legislador advirtió sobre los riesgos de impulsar un proceso acelerado. “Había un riesgo de hacer un llamado, una convocatoria exprés y que eso se cocine entre gallos y medianoche y se coloque a personas absolutamente funcionales”.

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Asimismo, afirmó que no está previsto en la Constitución Nacional convocar a un nuevo proceso para completar un mandato o alterar el ciclo de cinco años establecido para el cargo.

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Antigüedad y cuestionamientos a Rolón

Nakayama explicó que, tras convocar al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Asuntos Constitucionales verificó que Alba Cantero es la fiscal adjunta en lo penal más antigua, con 25 años de trayectoria en el Ministerio Público y desde 2015 en ese cargo.

Al ser consultado sobre si su designación representaba un “mal menor”, el senador evitó adelantar un juicio sobre su gestión, aunque lanzó una dura crítica contra el ex titular del Ministerio Público: “De Emiliano Rolón pensábamos que era un bien también y al final terminó siendo el peor fiscal general del Estado de la historia”.

Sobre la posibilidad de que el oficialismo intentara imponer a una figura afín en la Fiscalía, Nakayama respaldó esa lectura: “Yo estoy seguro que sí. De hecho, ayer danzaron muchos nombres de quienes supuestamente querían integrar o subir a la Fiscalía General de la República”.

Añadió que, ante investigaciones en curso, mantener acéfala la institución habría sido el peor escenario.

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Finalmente, recordó que la confirmación contó con 35 votos a favor, tres en contra y la abstención del senador Ever Villalba, quien planteó que el Consejo de la Magistratura debía llamar a concurso, destacando que los representantes del Consejo presentes en la sesión no formularon objeciones sobre ese punto.