El constitucionalista y abogado Hugo Estigarribia Gutiérrez calificó hoy de “inconstitucional” el juramento de Alba Rocío Cantero en el cargo de fiscal general del Estado interina, tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández, tras una inminente destitución vía juicio político en el Congreso.

Esta tarde, por 35 votos a favor, tres en contra y una abstención, la Cámara de Senadores tomó juramento esta tarde a Alba Cantero como fiscal general interina hasta el 2028, quien culminará el periodo que dejó vacante Emiliano Rolón, quien renunció por su responsabilidad en el caso Ueno Bank. Varios senadores señalan que el trámite fue inconstitucional.

Sobre el juramento en el Senado, el exsenador colorado Estigarribia opinó que ante la vacancia producida por renuncia del titular, corresponde aplicar artículo 269 de la Constitución Nacional. Indicó, además, que el Consejo de la Magistratura (CM) debe convocar a concurso para llenar el cargo. Aseveró que el juramento viola la Constitución.

Por su parte, la abogada y exministro de Justicia, Cecilia Pérez, dijo que ante el momento es delicado del país, el Ministerio Público tiene “el rol protagónico en la investigación de la trama financiera que provocó esta crisis”. “Es decir de las imputaciones, dirigida por Santiago Peña. Quién lo conduce ahora, y con qué legitimidad, no es un detalle”, manifestó.

La profesional del Derecho señaló que el artículo 51 no dice lo que le quieren hacer decir. Dijo que Emiliano Rolón renunció y, antes de irse, eligió a su propia reemplazante. Refirió que se invocó el artículo 51 de la Ley 1562/00. “El fiscal general solo elige a su reemplazante cuando su ausencia es temporal. Una renuncia no es temporal. Dos. Para la salida definitiva, el orden lo fija la ley y no el que se va: el adjunto en lo penal y, si no es posible, los demás adjuntos por antigüedad”, expresó.

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Pérez dice que correspondía al fiscal Édgar Moreno

En otro apartado de su posteo, Pérez afirmó que al fiscal adjunto Édgar Moreno le correspondía por antigüedad asumir la vacancia: “El interino está hasta tanto sea designado el nuevo Fiscal General del Estado. No hereda el mandato del renunciante ni lo completa. Édgar Moreno era agente fiscal en lo Criminal desde 1988. El Decreto 2781 del 21 de marzo de 1994 lo nombró Fiscal Adjunto de la Fiscalía General del Estado. El Decreto CSJ 1028/07 lo designó otra vez adjunto, y desde el 1 de agosto de 2007 lo es sin interrupción. En 2009 la revista del propio Ministerio Público lo muestra al frente del Área IX, en Concepción. Después tuvo a su cargo Cordillera y Paraguarí, Alto Paraná y Canindeyú, y Central”.

Pérez indicó que la adjunta elegida por Rolón fue designada el 3 de agosto de 2015. Refirió que su ventaja “es que su cargo lleva el rótulo “en lo penal”. “¿Qué pesa más? ¿Haber ejercido en el área penal por decisión de su superior jerárquico o el nombre de un rubro? Si el rótulo manda, ¿son nulos todos los dictámenes que Moreno firmó en procesos penales?“, cuestionó.

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Finalmente, la exministra de Justicia manifestó que “la ley mira primero la estructura del Ministerio Público, que es mayoritariamente penal, y después la antigüedad”. Apuntó que “Moreno reúne las dos condiciones”. “Si de verdad tienen “dudas” y buscan cumplir la ley, que el propio Ministerio Público haga públicos los dictámenes firmados por Edgar Moreno desde 2007, por lo menos. Ahí se verá si actuaba o no como adjunto en lo penal”, subrayó.