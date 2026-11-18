La fiscala adjunta Alba Rocío Cantero Vera asumió la atención del despacho de la Fiscalía General del Estado desde el miércoles 18 de noviembre, por disposición del entonces fiscal general Emiliano Rolón Fernández, quien presentó su renuncia en medio de cuestionamientos a su gestión y del impulso de un juicio político en la Cámara de Diputados.

La designación fue formalizada mediante la Resolución F.G.E. N.º 4665, firmada el 17 de noviembre. El documento encargó a Cantero la atención del despacho y la función de ordenadora de gastos.

Rolón fundamentó su decisión en el artículo 51 de la Ley N.º 1562/00, Orgánica del Ministerio Público, y en los antecedentes sobre antigüedad de los fiscales adjuntos.

Fiscal adjunta del Chaco

Cantero se desempeñaba como responsable del Área VIII del Ministerio Público, correspondiente al Chaco. En declaraciones a la prensa, afirmó que cuenta con 25 años de experiencia dentro de la institución y que aguardaría las decisiones de los órganos constitucionales sobre la aceptación de la renuncia y la continuidad de su designación.

La transición se produce en un contexto de cuestionamientos a la actuación fiscal en las investigaciones relacionadas con Ueno Bank y los denominados “Sobres del Poder”.

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Cantero manifestó que, una vez confirmadas las decisiones institucionales, se reuniría con los fiscales responsables de las causas para interiorizarse de su estado. También sostuvo que las investigaciones y los allanamientos no estaban paralizados.

Una trayectoria iniciada en 2002

Los registros del Ministerio Público permiten precisar la antigüedad laboral de Cantero. La nómina oficial de funcionarios de julio de 2020 la identifica como funcionaria permanente y registra el año 2002 como inicio de su antigüedad institucional.

El documento también la identifica en ese momento como fiscala adjunta. Este registro constituye un antecedente administrativo para establecer su permanencia dentro de la institución, aunque no detalla por sí solo todos los cargos que desempeñó durante ese periodo.

En agosto de 2018, la entonces fiscala general Sandra Quiñónez dispuso su traslado de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero al Área 8 del Chaco. Según las publicaciones de dicha fecha, Cantero llevaba aproximadamente siete meses en aquella dependencia cuando se produjo el cambio.

La modificación ocurrió después de la imputación del entonces fiscal general Javier Díaz Verón por presunto enriquecimiento ilícito y en un periodo de cuestionamientos a la Unidad de Delitos Económicos por supuestos blanqueos de investigaciones.

Su paso por Delitos Económicos

Al concluir su gestión de siete meses en Delitos Económicos, Cantero destacó las imputaciones del diputado colorado Tomás Rivas y del empresario Darío Messer. Según nuestro diario, en agosto de 2018, la funcionaria sostuvo que había respaldado el trabajo de los agentes fiscales y que las decisiones investigativas correspondieron a los responsables de cada causa.

Sobre el expediente de Rivas, señaló que se trataba de una investigación que había llevado tiempo y que finalmente derivó en una imputación dispuesta por el fiscal Luis Piñánez. En cuanto a Messer, destacó la apertura de la causa y el embargo de aproximadamente US$ 4 millones en efectivo y otros bienes.

La publicación también consignó que Cantero negó haber intervenido en las investigaciones relacionadas con el denominado “mecánico de oro” y el caso del superviaducto.

Su traslado al Chaco fue dispuesto por Quiñónez. Posteriormente, Emiliano Rolón la puso oficialmente en funciones como fiscala adjunta del Área VIII el 30 de marzo de 2023, según una comunicación publicada por el propio Ministerio Público.

La gestión de Cantero en el Chaco: cifras y resultados

El informe de gestión 2022 del Ministerio Público identifica a Alba Rocío Cantero como responsable del Área VIII. El documento institucional señala que la jurisdicción contaba entonces con 11 agentes fiscales y cinco sedes, con cobertura en Presidente Hayes, Boquerón y parte de Alto Paraguay.

El mismo informe registra el ingreso de 7.394 causas durante ese periodo. Entre las actuaciones administrativas mencionadas figuran la emisión de instructivos y modificaciones del manual de funciones para organizar el trabajo de las dependencias fiscales.

En cuanto a las actividades interinstitucionales, el documento menciona reuniones con representantes de la Policía Nacional, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), autoridades municipales y representantes judiciales de la zona.

Por su parte, el informe institucional de acciones y logros correspondiente a 2023 señala que el Área VIII obtuvo 85 condenas en juicios orales durante el periodo informado. También registra la incorporación de dos unidades especializadas, una de lucha contra el contrabando y otra de propiedad intelectual, y un total de 12 agentes fiscales.

Actividades institucionales durante 2026

Las publicaciones del Ministerio Público permiten identificar algunas de las tareas que Cantero encabezó durante 2026, cuando continuaba al frente del Área VIII.

El 3 de junio de ese año, la institución informó sobre una reunión de trabajo que había mantenido con agentes fiscales de Villa Hayes y Pozo Colorado. Según el comunicado oficial, el objetivo fue unificar criterios de actuación y socializar los lineamientos jurídicos emitidos por el Ministerio Público.

El 2 de julio, de acuerdo con otra publicación institucional, impulsó una mesa de trabajo contra el abigeato y el contrabando de ganado, con participación de representantes de la Asociación Rural del Paraguay y agentes fiscales.

Asimismo, el 26 de agosto encabezó, junto con la fiscala adjunta Fabiola Molas, una reunión de coordinación para el Campeonato Mundial de Rally 2026. El encuentro tuvo como finalidad distribuir responsabilidades y establecer mecanismos de actuación ante eventuales hechos punibles durante la competencia.

Su candidatura a la Fiscalía General en 2022

Cantero ya había intentado llegar a la conducción del Ministerio Público en 2022, cuando participó del concurso convocado para integrar la terna de candidatos a fiscal general del Estado.

ABC informó, el 15 de noviembre de ese año, que la funcionaria era egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, promoción 1998.

En la etapa de evaluación de idoneidad obtuvo 34,62 puntos, de acuerdo con los resultados publicados el 25 de noviembre de 2022. El puntaje se desglosó en 16,62 puntos por méritos académicos y 18 puntos en el examen.

Durante las audiencias públicas del concurso, Cantero planteó la necesidad de fortalecer la transparencia, la atención a las víctimas y la credibilidad del Ministerio Público. También señaló las limitaciones presupuestarias y la falta de unidades fiscales como dificultades para el funcionamiento de la institución. No integró la terna final de candidatos.

Los cuestionamientos y el contexto de su designación

Su paso por Delitos Económicos y su traslado al Chaco fueron objeto de publicaciones periodísticas en 2018. ABC Color informó sobre los cuestionamientos que existían entonces respecto de la actuación de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y sobre los cambios dispuestos por Sandra Quiñónez.

Por otra parte, la designación de Cantero como encargada del despacho de la Fiscalía General abrió una discusión jurídica. El artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece mecanismos de sustitución ante determinadas circunstancias, pero la aplicación de esa disposición frente a una renuncia generó interpretaciones diferentes.

La exministra de Justicia Cecilia Pérez cuestionó que Rolón designara a su propia reemplazante. La discusión también involucra la interpretación de las atribuciones del fiscal general y el procedimiento que corresponde ante una vacancia definitiva.

Aso de fiscales respalda su trayectoria

La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresó su respaldo a la trayectoria de Cantero y pidió al Gobierno Nacional que adopte las decisiones necesarias para devolver estabilidad al Ministerio Público, tras la renuncia de Emiliano Rolón.

En un comunicado difundido el 18 de noviembre, el comité ejecutivo del gremio solicitó promover el diálogo y el trabajo conjunto para garantizar la continuidad de las investigaciones penales en curso, especialmente aquellas de mayor impacto social, además de las numerosas causas que se tramitan diariamente en las unidades fiscales del país.

El pronunciamiento no se limitó a respaldar a la fiscala adjunta. La asociación también instó a las autoridades nacionales a resolver la situación institucional con celeridad, en un momento en que todavía estaba pendiente la definición sobre la validez de su asunción como encargada del despacho.

Fotos con Ricardo Preda y José’i González

Otro de los cuestionamientos planteados a Cantero estuvo relacionado con fotografías en las que aparece junto a Ricardo Preda, abogado del entonces presidente Santiago Peña, y José “José’i” González, hermano de Marco Aurelio González, exintegrante del Banco Central del Paraguay. Peña y Marco Aurelio González están procesados en el marco del caso Ueno.

Luego de una reunión con el equipo fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Cantero explicó que ambos habían sido funcionarios del Ministerio Público y que su relación con ellos se originó durante sus años de trabajo en la institución.

“Ambos son salidos de esta casa, ambos fueron funcionarios en esta casa y en ese orden nos conocimos, nos relacionamos”, manifestó. Agregó que no podía negar los vínculos de compañerismo que había mantenido con antiguos funcionarios que posteriormente pasaron a ejercer la abogacía.

La fiscala adjunta aseguró que esos vínculos no comprometen su imparcialidad y afirmó que no tiene compromisos con personas, sino con la Constitución y las leyes. “La confianza no se gana con discursos, sino con hechos”, expresó al responder sobre las fotografías.

El desafío de conducir una Fiscalía en crisis

En la misma entrevista, Cantero señaló que había acudido a la UDEA para interiorizarse sobre las investigaciones relacionadas con Ueno Bank y respaldar el trabajo de los fiscales asignados. Indicó que habló con la fiscala adjunta Nancy Salomón y que su intención era impulsar las investigaciones sin obstaculizarlas con requerimientos administrativos innecesarios.

La salida de Rolón se produjo en medio de cuestionamientos por la conducción de las investigaciones vinculadas a Ueno Bank y los “Sobres del Poder”. En la Cámara de Diputados se había impulsado un juicio político contra el entonces titular del Ministerio Público, con acusaciones relacionadas con la actuación institucional en esos expedientes.

La funcionaria tendrá que garantizar la continuidad de las investigaciones y de las tareas administrativas, mientras se resuelve el alcance jurídico de su interinato. En paralelo, deberá atender los cuestionamientos sobre el funcionamiento del Ministerio Público y las demandas de transparencia en las causas de interés público.

¿Cómo se elige fiscal general?

La designación de un fiscal general titular requiere un procedimiento que incluye la convocatoria del Consejo de la Magistratura, la evaluación de los postulantes, la conformación de una terna y la elección por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Mientras se desarrolla ese proceso, Cantero queda al frente de una institución cuya conducción deberá responder a las exigencias de independencia, transparencia y eficacia en las investigaciones penales.