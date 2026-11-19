Tras su nominación al frente del Ministerio Público, nueva fiscala general del Estado, Alba Cantero, señaló que una de sus prioridades será atender las causas penales que permanecen paralizadas en distintos puntos del país. Aseguró que conoce las necesidades de la institución desde adentro y que pretende impulsar modificaciones en la gestión.

“Voy a empezar a trabajar sobre dos ejes que me interesan muchísimo y de los cuales yo, como parte de la institución, sé que son cuestiones que le preocupan a la ciudadanía con relación a causas que están siendo paralizadas, no específicamente estas dos emblemáticas de las cuales se está hablando actualmente, sino de muchas otras a nivel nacional”, expresó.

La nueva fiscala general sostuvo que pretende fortalecer el vínculo entre los agentes fiscales y las personas que recurren a la institución, de modo que puedan recibir acompañamiento durante las investigaciones y no solamente en los casos de mayor repercusión pública.

“Yo vengo de la casa. Tengo cuestiones puntuales que me gustaría modificar desde adentro. Quiero que los fiscales estén más cerca de la ciudadanía”, afirmó.

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Cantero promete mayor cercanía entre fiscales y ciudadanía

Cantero señaló que su intención es que las personas que presentan denuncias comprendan el alcance del trabajo del Ministerio Público y se sientan respaldadas durante todo el proceso. Insistió en que la atención institucional debe abarcar tanto las causas emblemáticas como las situaciones que afectan a ciudadanos comunes.

“Quiero fortalecer eso en el sentido de que se le pueda explicar el alcance de nuestro rol y ayudar en la medida en que llegan a nosotros; o sea, que no solamente las causas emblemáticas y mediáticas avancen, sino esa simple; que la persona común cuando viene a hacer su denuncia, se sienta contenida y sostenida durante todo el proceso de investigación”, manifestó.

La fiscala general recordó su experiencia en la Fiscalía del Chaco, en Presidente Hayes, y aseguró que ese recorrido le permitió conocer las expectativas de quienes acuden al Ministerio Público en busca de respuestas.

Fortalecer a fiscales adjuntos

Como parte de sus planes de gestión, también mencionó la necesidad de fortalecer a los fiscales adjuntos para que puedan administrar sus respectivas áreas y aplicar las directrices impartidas desde la Fiscalía General.

En esa línea, sostuvo que buscará consolidar criterios institucionales para mejorar el trabajo de los agentes fiscales y evitar diferencias en la actuación del Ministerio Público.

“Lo mejor para la institución es fortalecer y la unificación de criterios como institución del Ministerio Público. A eso voy”, dijo.

Allanamientos: Cantero señala responsabilidad de los jueces

Consultada sobre los cuestionamientos a procedimientos fiscales y la necesidad de evitar posibles abusos en solicitudes de allanamientos y detenciones, Cantero se refirió a la distribución de responsabilidades entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Consultada sobre el caso del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, la fiscala general explicó que el Ministerio Público es un órgano requirente y que la legislación establece los presupuestos necesarios para solicitar un allanamiento. Sin embargo, remarcó que corresponde al juez analizar si se cumplen las condiciones para autorizarlo.

“El Ministerio Público es un órgano requirente. Disposiciones legales exigen presupuesto para solicitar un allanamiento, pero quien evalúa esos presupuestos, si se dan o no, es el órgano jurisdiccional”, manifestó.

Más precisión en requerimientos

Cantero agregó que las solicitudes deben identificar de manera precisa el lugar del procedimiento y los elementos que se pretende recolectar. Consideró que la especificidad es fundamental para justificar este tipo de intervenciones.

Al referirse a la aplicación del artículo 302 del Código Procesal Penal y a los requerimientos fiscales, indicó que puede impartir directrices más precisas, aunque insistió en que la autorización de los procedimientos también involucra al órgano jurisdiccional.

“Es el juez el que tiene que decir si es útil y pertinente ese procedimiento y si reúne todas las condiciones que exige el procedimiento o la normativa”, declaró.

No busca desligar a la Fiscalía

En cuanto al caso de “Lalo” Gomes, Cantero sostuvo que el juez debía analizar los fundamentos presentados para habilitar el allanamiento, incluso si se solicitaba su realización en horario nocturno.

No obstante, aclaró que no pretende desligar al Ministerio Público de sus obligaciones y reconoció que la institución también debe asumir su parte de responsabilidad en los procedimientos.

“No quiero evadir la responsabilidad que le toca a mi institución. Pero, hay que compartir porque justamente es de dos. Nosotros requerimos y hay un órgano jurisdiccional que es el que decide”, dijo.

Cantero pedirá informes sobre el jefe de Cibercrimen y el caso Ueno

Otro de los puntos abordados fue la participación del comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional, en investigaciones y procedimientos relacionados con Ueno Bank. El uniformado recibió pagos de la entidad bancaria por impartir cursos sobre ciberseguridad y cibercrimen.

Consultada sobre un eventual pedido de la Fiscalía para que Alarcón colaborara en determinadas investigaciones, Cantero aclaró que todavía no cuenta con información sobre el tema, debido a que llevaba apenas un día al frente de la institución. “No sé si es de algún fiscal interviniente o si viene de Fiscalía Adjunta y en qué carácter se solicitó la colaboración o la participación de ese comisario”, respondió.

La fiscala general anunció que solicitará un informe para conocer las circunstancias en las que se requirió la participación del comisario. “No por recibir dinero de una entidad bancaria que después tuvo problemas vamos a desacreditar la expertís que puede tener este comisario”, manifestó.

Ante la consulta específica sobre si el vínculo laboral previo del comisario con Ueno Bank podría comprometer su objetividad, la nueva fiscala general se comprometió a analizar la situación. “Voy a tomar conocimiento de la situación y evaluar en ese caso”, dijo.

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“Los sobres del poder”: Cantero defiende la aplicación del artículo 302

Respecto a la investigación conocida como “Los sobres del poder”, a cargo del fiscal Jorge Arce, Cantero evitó emitir una opinión puntual sobre la causa y sostuvo que la suficiencia de los elementos para formular una imputación debe analizarse en función de cada pesquisa y de los criterios de los actores del proceso penal.

La consulta surgió a partir de un informe del fiscal Arce, en el que se señala que los análisis preliminares remitidos no reportaron indicadores de lavado de activos, aunque esa conclusión no impediría profundizar las investigaciones.

Ante el planteamiento sobre si debe prevalecer el reclamo de la prensa de continuar investigando o el marco jurídico, respondió que deben priorizarse los requisitos establecidos en el artículo 302 del Código Procesal Penal que regula el acta de imputación.

La fiscala general explicó que antes de determinar si existen elementos suficientes se debe considerar qué entiende cada parte por suficiencia, tanto el agente fiscal que analiza la causa como el juez que debe resolver el requerimiento.

No es concluyente

Sobre el informe del fiscal Arce, indicó que un resultado preliminar negativo no necesariamente implica que deban concluir las diligencias, especialmente cuando todavía existen otras medidas que podrían aportar información.

“En el caso del fiscal Arce, lo que dice es que en esta situación, actualmente, si bien el reporte es negativo, no es concluyente y se podría ampliar seguramente con otras diligencias”, explicó.

Cantero insistió en que su intención es establecer un criterio general sobre los presupuestos necesarios para presentar un acta de imputación o un requerimiento fiscal, en el marco del artículo 302 del Código Procesal Penal.

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¿Habrá cambios en las unidades fiscales?

Al ser consultada sobre eventuales modificaciones en las unidades fiscales, Cantero no descartó evaluar la situación y respondió brevemente: “Voy a evaluar”.

Alba Cantero quedó al frente del Ministerio Público tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández, quien dispuso que la fiscala adjunta asumiera interinamente la conducción de la institución, en medio de los cuestionamientos a su gestión y del impulso de un juicio político en la Cámara de Diputados.