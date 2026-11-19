El concejal municipal electo Néstor Gabriel Mareco Irala (ANR, lista 1) obtuvo una medida cautelar del Tribunal Electoral de la Capital, Segunda Sala, tras denunciar que la Junta Municipal saliente no le tomó juramento el pasado 3 de noviembre.

Según denunció, la Junta presidida por Walter Meza (ANR) no lo hizo jurar porque se desempeña como funcionario de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco). En su lugar convocaron y tomaron juramento a Adela Soledad Alonso (ANR).

Ante esto, Mareco recurrió a la Justicia Electoral con una acción de nulidad de la Resolución J.M. Nº 529/2026, que disponía no tomarle juramento por ser funcionario público.

Asimismo, se planteó una medida cautelar que, mediante el Auto Interlocutorio (A.I.) Nº 86/26, del 4 de noviembre, el Tribunal tuvo por iniciada la acción, dispuso correr traslado a la Junta Municipal y dio intervención a la Fiscalía Electoral.

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La Junta Municipal está integrada por René Neza, Luz Diana González, Daniel Chávez, Ceferino Vega, Francisco Olmedo, Walter Meza (presidente de la Junta), Paola González y la liberal Nancy Ramona Espínola. En reemplazo del concejal colorado Mareco Irala, tomaron juramento a la concejala Adela Soledad Alonso (ANR).

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Concejal “no es funcionario público”

El representante legal del afectado, abogado Jorge Ariel Balbuena, señaló que el Tribunal Electoral de la Capital hizo lugar parcialmente a la medida cautelar y dispuso la prohibición de innovar en relación con lo resuelto en el Acuerdo y Sentencia Nº 114/2026, del 7 de octubre, en el que se proclamó concejal municipal a Mareco Irala para el período 2026-2031. La medida rige hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Aseguró que los directivos de Copaco ya se expidieron sobre el caso del edil, alegando que no es funcionario público y que la institución no depende del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Presidente de la Junta dice que debe aclarar su situación en la Copaco

El presidente de la Junta Municipal, Walter Meza, dijo que no se le negó el juramento al edil Mareco Irala.

Explicó que, considerando que trabaja en la Copaco como funcionario público, la Junta le pidió por nota que aclare su situación ante una posible doble remuneración del Estado. También que presentara un dictamen o constancia de la institución donde trabaja que certifique que no percibe salario del Estado o un permiso de la institución durante el periodo de gobierno municipal.

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Según Meza, el concejal no presentó nada de eso, por lo que se tomó juramento a la suplente, Alonso, hasta que Mareco esclarezca su situación. Respecto de la medida judicial, agregó que un representante de la Junta responderá a la notificación judicial.