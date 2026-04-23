Baruja y el condenado Miguel Cuevas hacen campaña política en Paraguarí

En Sapucai, departamento de Paraguari, el cartismo impuso como precandidatos a intendente a los hijos de los Clanes Cuevas y Monges.

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Danilo Cuevas, hijo del exdiputado condenado Miguel Cuevas, se postula por la Lista 2A HC. Este tiene el apoyo del ministro de la vivienda Juan Carlos Baruja.

Por otra parte Ariel Lilo Monges, hijo del ex parlamentario Juan Darío Monges, busca el rekutú por la Lista 2N HC. Este último fue electo intendente en elecciones complementarias en 2023 tras la renuncia de la esposa de su padre, Norma Zárate de Monges, para asumir la gobernación de Paraguarí.

Cuevas sigue impune gracias a la Corte Suprema

Baruja, actual aspirante dupla de Pedro Alliana (ANR, HC), no tiene reparo en hacer campaña con Cuevas.

En setiembre de 2023 el exdiputado Miguel Cuevas Ruiz Díaz fue condenado a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito en la función pública, por de G. 1.934 millones. Sin embargo, el exgobernador de Paraguarí fue absuelto del hecho punible de declaración jurada falsa.

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Ese mismo año, en diciembre de 2023, su condena fue ratificada por el Tribunal de Apelación Penal, 4ª Sala de la Capital por enriquecimiento ilícito; y el comiso de sus bienes por la suma de G. 1.934.584.238, consistente en tres fincas ubicadas en el distrito de Sapucái.

Sin embargo, Cuevas sigue libre haciendo política partidaria para su hijo en lugar de ir a la cárcel. Esto gracias a que la Corte Suprema dilata la ratificación en el máximo tribunal debido al recurso extraordinario de casación por parte de la defensa así como la falta de conformación de la Sala Penal (integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis Benítez Riera). El Fiscal Luis Piñanez solicitó que la causa se destrabe.