A través del Decreto N° 7251, la Presidencia de la República del Paraguay, ejercida por Pedro Alliana, dispuso el nombramiento de Jenny María Eugenia Sanabria Barrios al frente del Ministerio de la Mujer.

Previamente a esta designación, la funcionaria se desempeñaba como Viceministra de Igualdad y No Discriminación dentro de la misma cartera.

Con este cambio, el documento también confirma que se dan por concluidas las funciones de Alicia Elizabeth Pomata Gunsett, ya ahora exministra de la Mujer.

Oficialmente, el Ministerio de la Mujer es la institución rectora, normativa y articuladora de las políticas públicas que busca lograr la igualdad entre mujeres y hombres. “El propósito es garantizar los derechos de las mujeres y su plena participación en la vida social, económica y política”, sostiene el Gobierno.

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Pomata y su cercanía con Leticia Ocampos

Antes de estar al frente del Ministerio de la Mujer, Alicia Pomata, médica oncóloga, se desempeñó como coordinadora general del Despacho de la Oficina de la Primera Dama (OPD) junto a la exprimera dama Leticia Ocampos.

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En octubre del 2025 había asumido como ministra en reemplazo de Cynthia Figueredo.

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