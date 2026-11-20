La fiscal General del Estado interina, Alba Rocío Cantero Vera, designó a la agente fiscal Sonia del Carmen Sanguinés Bidondo, titular de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos N.º 2, para reforzar la investigación en una causa abierta que involucra directamente al expresidente Santiago Peña, hoy recluido en Viñas Cué.

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De acuerdo con el documento oficial, Sanguinés Bidondo actuará en carácter de coadyuvante de su colega Zully Concepción Figueredo Silva, de la Unidad Especializada N.º 1 del mismo fuero.

Ambas quedaron habilitadas para intervenir de manera conjunta, alterna o separada en la causa penal, caratulada hasta el momento como “Santiago Peña Palacios y otros s/ a determinar”, todo bajo la coordinación directa de la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal.

Refuerzo se da debido a la complejidad del caso

La Fiscalía justifica el refuerzo manifestando la alta complejidad del caso, la necesidad de trazar estrategias investigativas sólidas y el cúmulo de diligencias que deben ejecutarse en el corto plazo para esclarecer los hechos denunciados.

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El expresidente Santiago Peña, fue destituido mediante un juicio político tras la fuerte presión política que generó el proceso resolución de Ueno Bank. Peña actualmente se encuentra preso e imputado por asociación Criminal en calidad de autor, lesión de confianza y administración en provecho propio.