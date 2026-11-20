El órgano partidario remitió una nota oficial a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para requerir los antecedentes registrados sobre sentencias condenatorias firmes y ejecutoriadas vigentes que afecten a los afiliados de la agrupación.
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Con esta medida, el tribunal que juzga la conducta de los liberales busca dar cumplimiento al artículo 92 del Código Electoral (Ley N° 834/96), que establece: “Los jueces en lo Penal, Civil o la Justicia Electoral, al dictar sentencia definitiva o interlocutoria que implique la exclusión del derecho de sufragio de cualquier ciudadano, están obligados a comunicar a la Dirección del Registro Electoral”.
¿Por qué el PLRA necesita el informe electoral para depurar su padrón?
En diálogo con ABC Digital, Villalba explicó que el partido requiere la nómina oficial de ciudadanos excluidos del padrón nacional para replicar la baja en el registro interno, “porque nosotros no podemos saber qué juez le condenó a quién”, señaló.
“Nosotros le pedimos que nos manden quiénes son los que fueron excluidos del padrón electoral nacional para, a nuestra vez, como partido, excluirles de nuestro padrón partidario”, puntualizó el titular del órgano disciplinario.
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¿Quiénes serán los afiliados afectados por la depuración partidaria?
Villalba reconoció que en la lista figuran referentes públicos y mencionó que existe “gente conocida con condenas”, aunque evitó dar nombres para no exponerse a ser recusado en los procesos internos.
No obstante, aclaró que la revisión abarcará también a numerosos concejales departamentales y municipales, funcionarios públicos y afiliados de base sin cargos relevantes que atravesaron procesos judiciales y recibieron una sentencia firme.
¿Cómo podrán apelar los afiliados que sean excluidos del PLRA?
Finalmente, el titular del Tribunal de Conducta señaló que las resoluciones de exclusión se tomarán de manera autónoma. Sin embargo, garantizó el derecho a la defensa al indicar que los afiliados que sean retirados del padrón partidario podrán acudir a la Convención Nacional del PLRA, que actuará como órgano de apelación final.
¿Quiénes son los dirigentes liberales condenados por corrupción que siguen en el padrón?
A pesar de contar con fallos condenatorios —varios de ellos ratificados por la Corte Suprema de Justicia—, una larga lista de exautoridades y dirigentes continúa figurando formalmente en los registros del PLRA:
Lista Parcial:
- Miguel Oscar Bajac: exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentenciado a 3 años de cárcel por cohecho pasivo agravado, en calidad de autor.
- Enzo Cardozo: El exministro de Agricultura y Ganadería fue condenado a 10 años de prisión por lesión de confianza y estafa. Durante años dilató el proceso amparándose en sus fueros como parlamentario del Parlasur.
- Luis Ortigoza: Expresidente del Indert, condenado a 7 años de cárcel por lesión de confianza tras comprobarse un perjuicio de G. 15.381 millones mediante la venta irregular de 13 lotes en el Chaco.
- Rody Godoy: Exministro de Agricultura, sentenciado a 7 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza y estafa en la misma causa patrimonial que involucró a Enzo Cardozo.
- Francisco de Vargas: Exministro de la Senad y del Interior durante el gobierno de Horacio Cartes. Fue condenado a 3 años de prisión por lesión de confianza en la compra irregular de equipos de espionaje por G. 11.000 millones. La Corte lo absolvió en 2025.
- Rubén Quesnel: Expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). La Corte dejó firme su condena de 10 años de prisión por el desvío de G. 3.127 millones destinados a comunidades originarias.
- Sergio Escobar: Expresidente de Petropar, condenado a 3 años de prisión por procesamiento ilícito de desechos. En otra causa, la Corte anuló su sobreseimiento por un desvío de G. 12.000 millones en obras inconclusas en Mauricio José Troche.
- Maristela Azuaga: Exdirectora de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura, con pena privativa de libertad firme por el desvío millonario procesado junto a los exministros Cardozo y Godoy.
- Nelson Carreras: Exintendente de Puerto Pinasco (Presidente Hayes), condenado en 2020 a 6 años de cárcel por la sustracción de fondos del Fonacide.
- Andrés Francisco Argüello: Excandidato liberal en Caazapá (2021), sentenciado a 2 años de prisión por fraude en el Indert.
- Eusebio Bareiro: Exintendente de J. A. Saldívar, condenado a restituir más de G. 600 millones a las arcas municipales. Pese al fallo, posteriormente fue electo concejal por el PLRA.
- Francisco Yore: Exconcejal capitalino, condenado a 2 años y 6 meses por coima de G. 150 millones. Su caso prescribió luego de que la causa quedara paralizada en la Corte Suprema de Justicia.
- Dionisio Chilavert: Exdiputado condenado en 2003 a 10 años de cárcel por el homicidio de su sobrino, ocurrido en enero de 2002 mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.
- Daniel Martino Báez Pin: Condenado como cómplice en el caso del secuestro de Rodolfo “Pili” Alliana. En 2015 intentó ser candidato a intendente de Tacuaras, aunque su postulación fue finalmente retirada.
- Luis Ramón Giménez: Exintendente de Pirayú, condenado por lesión de confianza tras detectarse un faltante de G. 128 millones en la administración municipal.