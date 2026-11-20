El órgano partidario remitió una nota oficial a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para requerir los antecedentes registrados sobre sentencias condenatorias firmes y ejecutoriadas vigentes que afecten a los afiliados de la agrupación.

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Con esta medida, el tribunal que juzga la conducta de los liberales busca dar cumplimiento al artículo 92 del Código Electoral (Ley N° 834/96), que establece: “Los jueces en lo Penal, Civil o la Justicia Electoral, al dictar sentencia definitiva o interlocutoria que implique la exclusión del derecho de sufragio de cualquier ciudadano, están obligados a comunicar a la Dirección del Registro Electoral”.

¿Por qué el PLRA necesita el informe electoral para depurar su padrón?

En diálogo con ABC Digital, Villalba explicó que el partido requiere la nómina oficial de ciudadanos excluidos del padrón nacional para replicar la baja en el registro interno, “porque nosotros no podemos saber qué juez le condenó a quién”, señaló.

“Nosotros le pedimos que nos manden quiénes son los que fueron excluidos del padrón electoral nacional para, a nuestra vez, como partido, excluirles de nuestro padrón partidario”, puntualizó el titular del órgano disciplinario.

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¿Quiénes serán los afiliados afectados por la depuración partidaria?

Villalba reconoció que en la lista figuran referentes públicos y mencionó que existe “gente conocida con condenas”, aunque evitó dar nombres para no exponerse a ser recusado en los procesos internos.

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No obstante, aclaró que la revisión abarcará también a numerosos concejales departamentales y municipales, funcionarios públicos y afiliados de base sin cargos relevantes que atravesaron procesos judiciales y recibieron una sentencia firme.

¿Cómo podrán apelar los afiliados que sean excluidos del PLRA?

Finalmente, el titular del Tribunal de Conducta señaló que las resoluciones de exclusión se tomarán de manera autónoma. Sin embargo, garantizó el derecho a la defensa al indicar que los afiliados que sean retirados del padrón partidario podrán acudir a la Convención Nacional del PLRA, que actuará como órgano de apelación final.

¿Quiénes son los dirigentes liberales condenados por corrupción que siguen en el padrón?

A pesar de contar con fallos condenatorios —varios de ellos ratificados por la Corte Suprema de Justicia—, una larga lista de exautoridades y dirigentes continúa figurando formalmente en los registros del PLRA:

Lista Parcial: