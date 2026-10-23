PLRA: Llegan denuncias y estudian expulsiones, pero obvian a condenados por corrupción

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) renovó sus autoridades en junio último y, desde la asunción de la nueva conducción, se lanzaron estrictas advertencias a precandidatos y operadores de base: no se toleraría el respaldo a postulaciones de otros partidos políticos.
Uno de los episodios más sonados fue el que involucró a la aspirante a intendente de Ciudad del Este, Laura Folle. Tras vencer al cuestionado Clan Portillo en las internas, Folle prometió apoyar a Daniel Mujica (Yo Creo), quien finalmente resultó reelecto por amplio margen. Aunque se anunciaron represalias, el caso quedó sin efecto luego de que el propio Directorio del PLRA resolviera, a última hora, dar su aval oficial a Mujica. Sin embargo, no en todos los distritos se alcanzó el mismo nivel de acuerdo.
Lea más: Los prófugos y condenados que el PLRA tiene en su padrón
¿Qué afiliados del PLRA están en la mira para ser expulsados?
Edgar Villalba, presidente del Tribunal de Conducta del PLRA, confirmó que hasta la fecha se han formalizado cuatro denuncias contra grupos de afiliados en Luque, Villa Elisa, Nueva Londres y Tte. Irala Fernández de Presidente Hayes.
Las presentaciones fueron promovidas por líderes de comités e incluso por una intendenta en ejercicio. En todos los casos, la causa invocada es la misma: haber trabajado o alentado abiertamente candidaturas contrarias a las listas oficiales de la nucleación azul.
¿Cómo es el proceso del Tribunal de Conducta para investigar a los denunciados?
Villalba explicó que los miembros del órgano disciplinario se reúnen de manera ordinaria todos los lunes. Para tramitar cada expediente, la tesitura procedimental consiste en nombrar a un juez instructor, intimar al afiliado acusado a que designe un abogado defensor o, en su defecto, asignarle un defensor de oficio.
Al ser consultado sobre la situación de los liberales que mantienen su afiliación a pesar de contar con sentencias por delitos contra el patrimonio público, el titular del tribunal reconoció que los integrantes del cuerpo colegiado aún no han debatido ni analizado de oficio la depuración del padrón en estos casos.
¿Quiénes son los dirigentes liberales condenados por corrupción que siguen en el padrón?
A pesar de contar con fallos condenatorios —varios de ellos ratificados por la Corte Suprema de Justicia—, una larga lista de exautoridades y dirigentes continúa figurando formalmente en los registros del PLRA:
- Enzo Cardozo: El exministro de Agricultura y Ganadería fue condenado a 10 años de prisión por lesión de confianza y estafa. Durante años dilató el proceso amparándose en sus fueros como parlamentario del Parlasur.
- Luis Ortigoza: Expresidente del Indert, condenado a 7 años de cárcel por lesión de confianza tras comprobarse un perjuicio de G. 15.381 millones mediante la venta irregular de 13 lotes en el Chaco.
- Rody Godoy: Exministro de Agricultura, sentenciado a 7 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza y estafa en la misma causa patrimonial que involucró a Enzo Cardozo.
- Francisco de Vargas: Exministro de la Senad y del Interior durante el gobierno de Horacio Cartes. Fue condenado a 3 años de prisión por lesión de confianza en la compra irregular de equipos de espionaje por G. 11.000 millones.
- Rubén Quesnel: Expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). La Corte dejó firme su condena de 10 años de prisión por el desvío de G. 3.127 millones destinados a comunidades originarias.
- Sergio Escobar: Expresidente de Petropar, condenado a 3 años de prisión por procesamiento ilícito de desechos. En otra causa, la Corte anuló su sobreseimiento por un desvío de G. 12.000 millones en obras inconclusas en Mauricio José Troche.
- Maristela Azuaga: Exdirectora de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura, con pena privativa de libertad firme por el desvío millonario procesado junto a los exministros Cardozo y Godoy.
- Nelson Carreras: Exintendente de Puerto Pinasco (Presidente Hayes), condenado en 2020 a 6 años de cárcel por la sustracción de fondos del Fonacide.
- Andrés Francisco Argüello: Excandidato liberal en Caazapá (2021), sentenciado a 2 años de prisión por fraude en el Indert.
- Eusebio Bareiro: Exintendente de J. A. Saldívar, condenado a restituir más de G. 600 millones a las arcas municipales. Pese al fallo, posteriormente fue electo concejal por el PLRA.
- Francisco Yore: Exconcejal capitalino, condenado a 2 años y 6 meses por coima de G. 150 millones. Su caso prescribió luego de que la causa quedara paralizada en la Corte Suprema de Justicia.
- Dionisio Chilavert: Exdiputado condenado en 2003 a 10 años de cárcel por el homicidio de su sobrino, ocurrido en enero de 2002 mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.
- Daniel Martino Báez Pin: Condenado como cómplice en el caso del secuestro de Rodolfo “Pili” Alliana. En 2015 intentó ser candidato a intendente de Tacuaras, aunque su postulación fue finalmente retirada.
- Luis Ramón Giménez: Exintendente de Pirayú, condenado por lesión de confianza tras detectarse un faltante de G. 128 millones en la administración municipal.