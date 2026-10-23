PLRA: Llegan denuncias y estudian expulsiones, pero obvian a condenados por corrupción

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) renovó sus autoridades en junio último y, desde la asunción de la nueva conducción, se lanzaron estrictas advertencias a precandidatos y operadores de base: no se toleraría el respaldo a postulaciones de otros partidos políticos.

Uno de los episodios más sonados fue el que involucró a la aspirante a intendente de Ciudad del Este, Laura Folle. Tras vencer al cuestionado Clan Portillo en las internas, Folle prometió apoyar a Daniel Mujica (Yo Creo), quien finalmente resultó reelecto por amplio margen. Aunque se anunciaron represalias, el caso quedó sin efecto luego de que el propio Directorio del PLRA resolviera, a última hora, dar su aval oficial a Mujica. Sin embargo, no en todos los distritos se alcanzó el mismo nivel de acuerdo.

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¿Qué afiliados del PLRA están en la mira para ser expulsados?

Edgar Villalba, presidente del Tribunal de Conducta del PLRA, confirmó que hasta la fecha se han formalizado cuatro denuncias contra grupos de afiliados en Luque, Villa Elisa, Nueva Londres y Tte. Irala Fernández de Presidente Hayes.

Las presentaciones fueron promovidas por líderes de comités e incluso por una intendenta en ejercicio. En todos los casos, la causa invocada es la misma: haber trabajado o alentado abiertamente candidaturas contrarias a las listas oficiales de la nucleación azul.

¿Cómo es el proceso del Tribunal de Conducta para investigar a los denunciados?

Villalba explicó que los miembros del órgano disciplinario se reúnen de manera ordinaria todos los lunes. Para tramitar cada expediente, la tesitura procedimental consiste en nombrar a un juez instructor, intimar al afiliado acusado a que designe un abogado defensor o, en su defecto, asignarle un defensor de oficio.

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Al ser consultado sobre la situación de los liberales que mantienen su afiliación a pesar de contar con sentencias por delitos contra el patrimonio público, el titular del tribunal reconoció que los integrantes del cuerpo colegiado aún no han debatido ni analizado de oficio la depuración del padrón en estos casos.

¿Quiénes son los dirigentes liberales condenados por corrupción que siguen en el padrón?

A pesar de contar con fallos condenatorios —varios de ellos ratificados por la Corte Suprema de Justicia—, una larga lista de exautoridades y dirigentes continúa figurando formalmente en los registros del PLRA: