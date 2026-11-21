El senador Gustavo Leite (ANR, cartusta) afirmó que la nueva línea dentro del Partido Colorado debe ser el coloradismo unido, más allá de las diferencias entre los sectores internos o de la pertenencia al cartismo.

Consultado sobre si el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, volvió al cartismo tras su reciente acercamiento a Horacio Cartes, Leite respondió que el titular de la ANR recibe a todos y que, actualmente, la prioridad debe ser la unidad partidaria.

“La línea ahora es coloradismo unido. No sé si es importante ser cartista o no. Acá lo importante es cambiar de rumbo o enmendar. O cambiamos o nos cambian”, expresó.

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El legislador también habló de la importancia de las distintas bancadas coloradas que se conformaron en el Congreso y sostuvo que el desafío es construir una agenda común con propuestas de cambio.

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“Lo importante no son las bancadas, sino encontrar unidad, propuestas de cambio realistas, con hombres y mujeres creíbles e intachables. O cambiamos o nos cambian, más que nunca es la consigna”, insistió.

Leite dice que la unidad colorada debe ir más allá de las bancadas

Sobre las conversaciones para avanzar hacia la unidad del coloradismo, el senador reconoció que todavía hay mucho por trabajar y que están intentando acercar posiciones con los distintos sectores.

“Vamos a trabajar en eso, mucho para atar cabos, pero creo que los problemas del país son más importantes que dedicar tiempo a unir bancadas. De todos modos, estamos conversando permanentemente con todos”, manifestó.

Leite consideró que existen cuestiones de mayor gravedad que las disputas internas del oficialismo. Tras ser consultado sobre ls leyes que beneficiaron al esquema de estafa a ahorristas y trabajadores reconoció la necesidad de revisar las leyes.

Gustavo Leite exige penas severas por el caso Ueno

Al referirse a las denuncias relacionadas con el Banco Ueno, el senador sostuvo que las leyes no son suficientes cuando existen personas dispuestas a vulnerarlas mediante mecanismos de corrupción.

“Las leyes no son a prueba de corruptos”, afirmó, al señalar que, independientemente de quién hubiera ocupado determinados cargos, quienes buscan cometer irregularidades podrían encontrar la manera de hacerlo.

En ese sentido, mencionó la necesidad de corregir las normas para dificultar este tipo de prácticas, pero insistió en que la prioridad debe ser terminar con la impunidad.

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“Lo más importante para mí ahora es que el fin de la impunidad y la corrupción, como consecuencia del fin de la impunidad, sean visibles. Debe haber penas máximas para los máximos responsables, para que nunca más nadie se atreva”, manifestó.

El legislador también cuestionó las presuntas irregularidades en licitaciones, el supuesto vaciamiento de un banco y los cambios de reglas que permitieron colocar recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno.

Finalmente, Leite sostuvo que la ciudadanía espera resultados concretos de las instituciones encargadas de investigar y sancionar los hechos de corrupción.

“La mejor señal es que los bandidos estén presos”, expresó, al enumerar posibles delitos como lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, delitos que hoy carga el expresidente Peña.

A su criterio, la Fiscalía y el sistema de justicia deben dar señales contundentes mediante condenas severas, sin distinciones políticas. “Caiga quien caiga, rápido”, concluyó.